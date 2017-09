Con faltazos, el peronismo se reunió por Cafiero

Cuando el peronismo la ve complicada, suelen recordar la estrofa de la marcha de "todos unidos triunfaremos". Así como el año pasado, cuando los intendentes buscaban "jubilar" a Cristina Fernández de Kirchner, sin imaginarse que meses después irían a buscarla para que sea candidata, otra vez fue la figura de Antonio Cafiero el que los logró reencontrar. Para un homenaje al histórico dirigente del PJ, convocados en el cementerio de San Isidro, el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, cursó las invitaciones sin distinción de casillas postales de Unidad Ciudadana, massistas y randazzistas. Sin embargo, la pretendida foto de unidad no fue completa, ante algunas ausencias.

Entre los referentes renovadores, con un Sergio Massa que se perfila ante la Liga de Gobernadores como su referente provincial para rechazar la renovación de la jefatura de la ex Presidenta, estuvieron el intendente de Tigre, Julio Zamora y el diputado provincial y referente de San Isidro, Sebastián Galmarini, cuñado además del ex funcionario K. En cambio, no hubo presencia de referentes de Cumplir, al deslizar que "no queremos actividades ni fotos con la Cámpora".

Justamente, hubo varios camporistas, encabezados por Eduardo "Wado" de Pedro; y también otro que va todos los días al Instituto Patria, el ex titular de la AFI Oscar Parrilli. Más allá de los ausentes, la foto de ayer fue analizada en el PJ como un prólogo de lo que vendrá, en el caso de que Cristina Kirchner no gane en octubre: se sabe lo que hacen los peronistas con los perdedores.