Los gobernadores rechazaron en bloque la demanda judicial por más fondos de Vidal

Una veintena de gobernadores se reunieron ayer con el fin de mandar un fuerte mensaje de unidad a la Corte Suprema y a la Casa Rosada en la discusión judicial por el Fondo del Conurbano.

La decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de demandar judicialmente que la Nación quite el tope que recibe su distrito, y el apoyo explícito que le brindó el presidente Mauricio Macri, encendió luces de alerta en las provincias que observan la posibilidad de perder buena parte de sus ingresos.

Asi fue que ayer, con la ausencia de Chubut, la propia Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, 21 gobernadores firmaron un documento conjunto en donde piden que el máximo tribunal no tome una decisión antes de escucharlos y argumentaron que un fallo a favor de Buenos Aires "perjudica gravemente" al resto de las provincias y los municipios.

El encuentro se desarrolló en la Casa de San Juan en Buenos Aires, donde el dueño de casa, Sergio Uñac (gobernador de San Juan), recibió a sus pares Gustavo Bordet (Entre Ríos), Carlos Verna (La Pampa), Ricardo Colombi (Corrientes), Lucía Corpacci (Catamarca), Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza), Omar Gutiérrez (Neuquén), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Alberto Weretilneck (Río Negro). También estuvieron José Emilio Neder (Santiago del Estero) y el vice gobernador de Santa Cruz, Pablo González.

Mientras almorzaron asado, y se hicieron tiempo para cantarle el feliz cumpleaños a Urtubey, opositores y oficialistas consensuaron un escueto documento para dejar en claro que no están dispuestos a ceder fondos y que quieren que se discuta "con toda la plata arriba de la mesa".

"Hubo que acortar el documento, que tenía más puntos, a pedido de los hombres más cercanos a Cambiemos Morales y Colombi quedando afuera las referencias a los subsidios; y no utilizamos el concepto de "provincias quebradas", explicó off the record uno de los participantes a El Cronista.

A cambio, fueron encargados de gestionar un encuentro con el Ejecutivo para discutir.

Pero la posición más firme que buscaron dejar en claro fue hacia la Corte. En el punto tres de un escueto documento de cuatro puntos, solicitaron "respetuosamente" al máximo tribunal que "no tome resolución alguna sobre el reclamo hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate correspondiente entre la Nación, provincias y el Congreso".

Existe el "temor" de que la Corte disponga una medida cautelar antes de las próximas elecciones porque, según explicó otra fuente del encuentro, "algunos dieron entender que hay conversaciones entre el Ejecutivo y la Corte para que salga un fallo favorable para Vidal".

Mientras piden un encuentro con el Ejecutivo, Entre Ríos se prepara para hacer la primera presentación antes de fin de mes dando comienzo al cronograma que culmina en noviembre Tierra del Fuego.

"Esperemos que no tomen una decisión errónea, no se puede solucionar un problema creando 23", advirtió Manzur.

Por su parte, el anfitrión Uñac aseguró que "lo que pide la provincia echa por tierra el acuerdo fiscal".

Más encuentros

Mientras esperan un posible encuentro con el gobierno nacional ya acordaron juntarse nuevamente post elecciones.

Sin embargo, un grupo de 13 provincias que no tiene las cajas previsionales transferidas aseguran que el Ejecutivo no está enviando los fondos.

Así es que el jueves de la semana entrante, en la Casa de La Pampa se reunirán 13 gobernadores para reclamar que el Gobierno cumpla con la norma y deje de retacear los fondos.