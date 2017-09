Norwegian, Avian y otras cinco aéreas prometen invertir casi u$s 7000 millones por 503 nuevas rutas

El Gobierno realizó ayer la segunda audiencia pública para analizar los pedidos de rutas regulares de siete compañías aéreas y no regulares de dos empresas, en un contexto donde los gremios aeronáuticos realizaron asambleas en sus lugares de trabajo, lo que llevó a postergar o cancelar vuelos, sobre todo durante la mañana.

Durante la audiencia, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich defendió la política de ampliar la cantidad de vuelos en el país, criticada por los sindicatos, y destacó que Aerolíneas Argentinas crece en este contexto (ver aparte).

Ayer, siete firmas solicitaron 203 rutas regulares de cabotaje y 300 internacionales, con promesas de invertir más de u$s 6000 millones. Entre ellas, figuran la noruega Norwegian Air Argentina; Servicios Aéreos Patagónicos SA (de la firma de ómnibus Vía Bariloche); Buenos Aires International Airlines; Grupo Lasa; Just Flight SA (de Royal Class, de taxis aéreos); Polar Líneas Aéreas (de Ricardo Barbosa, ex titular de Cata Líneas Aéreas), y Avian (de la colombiana Avianca), a la que ya le habían autorizado 16 rutas, tras la primera audiencia de diciembre pasado, y ahora busca ampliar su proyecto, con 38 rutas nuevas y u$s 16 millones de inversión. En tanto, Emprendimientos Aeronáuticos SA (SEA) y Argenjet solicitaron vuelos no regulares.

El Estado otorgó en febrero, tras la audiencia pública de diciembre, 135 rutas a cinco aéreas: Andes, que ya volaba, American Jet, Alas del Sur, Avian y Flybondi. Ninguna de estas últimas cuatro levantó aún vuelo.

Esta vez, el proyecto que suscita mayores expectativas es el de Norwegian, subsidiaria de Norwegian Air Shuttle, tercera low cost europea en pasajeros transportados, que opera 512 rutas a 153 destinos en el mundo. La firma noruega pidió operar 155 rutas; 80 vuelos internacionales desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario y 75 de cabotaje, de los cuales 41 no pasarán por Buenos Aires. Según el plan presentado a la ANAC, planea invertir u$s 4300 millones en cinco a ocho años, y tener un total de 70 aviones.

Ante el reclamo de los gremios de la falta de adecuación de la mayoría de los aeropuertos para tantos nuevos vuelos, el Gobierno presentó la semana pasada su plan de inversiones: prevé destinar u$s 19.500 millones en 19 aeropuertos del país, en equipos, pistas, torres de control y capacitación, entre otros.

Desde el sector turístico y desde el mayor operador aeroportuario apoyan el plan del Gobierno. Ayer, durante la Audiencia, Matías Patanian, CEO de AA2000, destacó que fueron "a ratificar como operador aeroportuario nuestro compromiso con esta política de hacer crecer el mercado aerocomercial". En tanto, Oscar Ghezzi, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), destacó que se está "ante una oportunidad histórica para el turismo. Mayor conectividad es desarrollo turístico, beneficio para todas las economías regionales".