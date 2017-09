En busca de mejores precios, consumidores compran en cinco lugares distintos

Racional, superracional, hiperracional. Ya no quedan aumentativos para hablar de las estrategias de compra que vienen desarrollando los consumidores argentinos para hacer rendir al máximo su presupuesto. Se trata de nuevos hábitos adquiridos en los últimos años pero que no tendrán marcha atrás a pesar de que haya una mejora en el poder adquisitivo. Así lo muestra un relevamiento realizado por BACanal, una nueva consultora de investigación de mercado formada por un grupo de profesionales de la ex CCR.

"Seis de cada 10 consumidores aseguran que ya no vuelven atrás, que mantendrían su actual forma de comprar o haría una mezcla entre la actual y la anterior para productos de consumo masivo. Si le sobra poder adquisitivo, lo van a querer derramar en rubros donde tuvieron que restringirse ", explicó la investigadora Patricia Sosa durante la presentación del estudio realizado sobre una muestra de 1500 consumidores.

Este año, se observa un crecimiento en la cantidad de lugares de compra recorridos por cada consumidor para abastecerse. Sobre los tipos de comercios donde realizaron compras para el hogar y el consumo personal en el último mes, el promedio de respuestas fue más de cinco (5,23), algo que se repitió en todos los niveles socioeconómicos.

"Es un número alto, pero en cada lugar donde va, gasta menos. Hay una inversión de esfuerzo y de tiempo", advirtió Sosa. En 2013, el número era de tres comercios en promedio y en los últimos años nunca había superado los cuatro. Entre los que más crecieron están los mayoristas (7 puntos), los comercios de cercanía (3 puntos) y las farmacias (2 puntos). También los negocios especializados como carnicerías, granjas, verdulerías, casas de pastas, panaderías y la compra de productos sueltos. "El consumidor argentino exprimió hasta la última estrategia posible. Hoy las más concientes son aumentar la frecuencia de compra en los canales que considera más económicos", señaló la especialista. El 52% decidió cambiar sus lugares habituales por comercios donde encuentra los precios más baratos.

Otro hábito que se intensificó durante 2017 es la "migración" de marcas. El consumidor hoy prueba marcas sin restricción. El 87% cambió de marca, ya sea por su precio, porque estaba en oferta o por las marcas propias de los supermercados. "El perfil del consumidor argentino siempre fue muy marquista, pero el porcentaje de los que prefieren comprar productos de marca aunque tengan que pagar más cayó de 31% en 2016 a 29% en 2017 en consumo masivo", destacó Sosa.

Los consumidores también enfatizan que este año hacen un uso más "controlado" de la tarjeta de crédito. Un 17% admitió usarla menos desde la implementación del programa precios transparentes. Es más: un 35%, en la mayoría de los segmentos, dijo reservar el uso sólo para cuestiones muy puntuales o emergencias a fin de mes. Además, un tercio de los consumidores tuvo dificultades con el financiamiento (dejó de pagar el resumen completo, refinanció la deuda o solicitó un préstamo para pagarla). La única categoría que continua siendo sustentada exclusivamente con el uso de la tarjeta es viajes y turismo.

Con todo, en la percepción de la situación económica del país y en la situación financiera personal hay mejorías leves. Un 8% consideró que su poder adquisitivo mejoró, cuando el año pasado el porcentaje era 7%. Un 64% dijo que es bastante o mucho menor, 5% menos que el año anterior. La expectativa de que haya una crisis durante este año decreció cinco puntos.