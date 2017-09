Los bancos centrales sienten la amenaza de las criptomonedas

En los bancos centrales pocos temas generan más inquietud que el temor a perder el control de la propia moneda. Los últimos días fueron un perfecto ejemplo de eso. El lunes el banco central de China prohibió las ofertas iniciales de criptomonedas como la bitcoin, lo que provocó que algunas de ellas perdieran hasta 20% de su valor.

Detrás de escena, hay una creciente ansiedad sobre cómo puede afectar la tecnología disruptiva a los sistemas bancarios y de pagos. Durante el verano boreal, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Foro Económico Mundial (FEM) publicaron extensos documentos sobre sus preocupaciones y la situación actual.

Hasta ahora, los grandes beneficiarios de las nuevas tecnologías han sido los clientes. Las innovaciones en fintech (tecnología aplicada al sector financiero) aplicadas a la banca demostraron ser menos disruptivas de lo esperado porque no lograron cambiar la base de la competencia en una industria regulada, afirma el informe del FEM. Por el contrario, la tecnología permitió mejorar en gran medida los servicios al cliente y disminuyó fuertemente el costo de los pagos.

Sin embargo, más allá de la resiliencia a los ciberataques, son tres las grandes preocupaciones.

Primero, ¿los bancos, que dedican tanto tiempo y dinero a ser seguros, quedarán debilitados frente a los nuevos participantes? Los banqueros solían pensar que la regulación haría que los servicios financieros fueran menos atractivos para los nuevos ingresantes. Pero ahora les cae la ficha de que los rivales no bancarios pueden apuntar a negocios más rentables y quedarse con los mejores, lo que resta rentabilidad a los bancos regulados.

Segundo, ¿perderán importancia los bancos a medida que más préstamos salgan del perímetro regulatorio? Desde 2009, partes del negocio se mudaron de los bancos a las administradoras de activos.

Tercero, ¿perderán los bancos centrales el control de pagos si despegan las criptomonedas, que se emiten de manera privada? Emitir monedas es un negocio lucrativo dado que los bancos centrales se quedan con la diferencia entre el costo de emitir una moneda o billete y su valor nominal.

Los bancos centrales también temen perder su capacidad de supervisar el sistema de pagos. Dada la lucha global contra el terrorismo y crimen organizado, ésta es una grave preocupación. En un escenario extremo, tienen miedo a perder el control de la masa monetaria.

Hasta hace poco, a las autoridades no les preocupaban demasiado las criptomonedas brindaban algunos beneficios como moneda, además de aquellos que obtienen quienes simplemente tratan de esconder su rastro. No son una "reserva de valor". No tienen suficiente aceptación como medio útil de intercambio. Y las monedas digitales no son lo seguras que afirmaban ser. Fueron hackeadas varias veces en los últimos doce meses.

Quizás estos temores deberían alentar a los bancos centrales a hacer que sus propias monedas sean más atractivas. Claramente, protocolos más eficientes para los pagos electrónicos ayudarían y hay mucho que aprender de la tecnología bitcoin.

Por eso el BCE, el Banco de Japón y otros deberían tratar de salir del peligroso experimento de tasas de interés negativas.