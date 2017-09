Aprovechar el momento: los consejos de Costantini para el desarrollo inmobiliario

La ubicación de la tierra, la infraestructura troncal y el transporte son los factores más importantes a tener en cuenta para desarrollar un proyecto inmobiliario. Así lo sintetizó Eduardo Costantini en una de las ponencias más esperadas del 9° Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias. En conversación con Damián Tabakman, rector de EN Real Estate, el impulsor de proyectos como Nordelta y el Malba ofreció su visión sobre el mediano plazo.

En cuanto al recorrido del último año, destacó: "Si hacemos una perspectiva, luego del cambio de Gobierno, la primera etapa se dio sin una crisis terminal". Y rescató que, si bien el traspaso se dio dentro de una situación vulnerable por la alta pobreza e inflación, el nuevo Gobierno asumió con un Estado poco endeudado. "Lo veo bien por los resultados de las PASO. Pese a las medidas antipáticas de la suba de los servicios públicos, la gente le ha dado un crédito", consideró. No obstante, el empresario advirtió sobre la importancia de no aumentar el gasto público. En su resumen, destacó la aceptación internacional a la reintegración de la Argentina en un panorama de crecimiento mundial, con tasas de interés que comienzan a reacomodarse.

"Si la economía converge, el sector inmobiliario será muy beneficiado", vaticinó con la expectativa de que el segmento se sume a la reactivación de la obra pública, la energía, el agropecuario, el automotriz y el consumo. "Cuando van mal las cosas, los argentinos se van al dólar. Y cuando van bien, invierten en bienes nacionales", graficó. Sobre la construcción, señaló: "Veo bien la demanda. Estoy más preocupado por el costo que por la demanda".

"Los costos se incrementaron mucho y el cemento, en especial, aumentó muchísimo. ¡Y va a hacer falta cemento!"

El primer costo para el desarrollador es la tierra, y más aún cuando las zonas convencionales parecen estar en niveles de saturación. En este sentido, expresó que los desarrolladores pujarán en el futuro próximo por las tierras que salgan a la venta mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Costantini no para de proyectar y desarrollar emprendimientos. "Soy un arquitecto frustrado", admitió, al tiempo que contó que está trabajando con cinco estudios de arquitectura. Entre sus proyectos, figura la construcción de dos torres residenciales frente al Dique 2 de Puerto Madero, en asociación creativa con Alan Faena. El proyecto, bautizado Oceana Puerto Madero, incluye una plaza pública y un programa de arte, que completará el Distrito Faena. Consultado sobre si el metro cuadrado cotizará a un valor superior de u$s 10.000, el inversor respondió con cautela: "No creo...".

Costantini analizó el cambio que implica el crecimiento del sector medio y bajo, habilitado por la disponibilidad de créditos. Al respecto, ponderó la falta de escala que existe en el mercado, hoy, para abastecer esa demanda. "Los costos aumentaron mucho y el cemento subió muchísimo. ¡Y va a hacer falta cemento!", disparó y reflexionó: "Tal vez tenga que crear una empresa de construcción de casas para a el sector medio".

Sus consejos finales fueron focalizar en el contenido de la propuesta: función, estética, localización. "Estás creando un hábitat y hay que enfocar en los atributos", dijo. En cuanto a las finanzas, aconsejó regular el riesgo con las posibilidades fácticas: "Ir de menos a más, como todo en la vida".