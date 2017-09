Avruj criticó al fiscal Delgado: "Es cínico acusarnos de encubrimiento"

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, salió al cruce hoy del fiscal Federico Delgado, quien solicitó investigar si el Gobierno incurrió en encubrimiento en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Avruj, que ayer viajó a Chubut para entrevistarse con el juez que investiga la desaparición del artesano, dijo que "su actitud es contradictoria y cínica por todo lo que se está haciendo desde el Gobierno”, para esclarecer el caso. En declaraciones a TN, en el programa a Dos Voces, el funcionario recordó que “vengo de Esquel ahora, de reunirme con la fiscal y con el juez”.

"No me corresponde hablar de las declaraciones de los testigos. En la reunión pusimos de manifiesto la colaboración nuestra en el caso. De común acuerdo, no habíamos viajado por el secreto de sumario. El juez necesita profundizar la causa y que los testigos puedan dar el testimonio con toda la cobertura y garantía", afirmó el funcionario según lo refleja el portal de TN.

"Son causas delicadas, difíciles y hay que respetar los tiempos. No descartamos nada. La Gendarmería tiene que ser investigada. No podemos decir que no tiene nada que ver, pero no podemos hacer futurología con respecto a la causa", opinó el funcionario en lo que reafirma un giro del Gobierno, que comenzó, sobre todo en las intervenciones Patricia Bullrich, deslindando toda responsalidad de la fuerza.



El responsable del área de Derechos Humanos también arremetió contra los políticos de la oposición que criticaron al gobierno por el devenir del caso. Avruj sostuvo que es "perverso" sacarle provecho electoral. "Le queremos dar la mayor claridad a la sociedad. Por respeto a Santiago, que esta causa no se use en forma partidaria", cerró.