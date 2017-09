Por qué la Argentina logrará crecer en 2018

Como se comenta, en 2018 la economía crecerá. La discusión hoy en día pasa por si será más cercano al 2% o al 3% pero el escenario más probable es el de una economía creciendo. Esto generará un hecho significativo que no se observa desde 2011: crecimiento por más de dos años seguidos.

La pregunta que surge es: ¿cómo logró la economía argentina este fenómeno luego de tantos años de estancamiento?

En el siguiente texto, detallaré los principales puntos que considero fueron clave para lograrlo y que hacen posible que continúe durante los próximos años.

Disminución del déficit fiscal con reducción de la presión tributaria. El esfuerzo es doble, no solo se redujo el desbalance fiscal del gobierno, sino también la presión tributaria. Este hecho es novedoso dado que no mejoraba dicho resultado desde el 2004, donde se observa un continuo deterioro con aumento de la presión fiscal. Si bien todavía falta, y en los próximos años se deberá observar un resultado más contundente, los primeros años de este gobierno dieron comienzo a una gradual mejora fiscal, clave para comenzar un escenario de sostenibilidad en el cual se evite un fuerte ajuste fiscal que sea recesivo.

Reducción gradual de la inflación. Si bien aún el Banco Central no ha conseguido alinear los resultados de inflación a su meta, ha logrado la inflación interanual más baja desde el 2012 con suba de tarifas y del dólar, lo que marca que el proceso será más sostenible en el tiempo. Además, y más importante, ha logrado establecer expectativas de inflación a largo plazo a la baja, lo cual es clave para disminuir la incertidumbre a largo plazo, mejorar las decisiones de los agentes económicos e impulsar la inversión y el crecimiento económico.

La inversión impulsa el crecimiento. A diferencia de años anteriores, en los que el consumo, particularmente, el público, impulsaba la economía, en este caso es la inversión la principal propulsora, específicamente en maquinaria y equipos. Este incremento es clave en la economía local donde inversión real como porcentaje de los ingresos es muy baja, y le brinda potencial de incrementar las capacidades productivas y, por ende, de crecer a largo plazo. Además, el consumo, si bien creció, no se sobreexpandió, lo que brinda la posibilidad a que el año que viene presente una suba moderada. Pero este es solo el resultado, todos los políticos hubiesen querido incrementar la inversión, pero para lograrlo fueron necesarias medidas que se evitaron durante muchos años particularmente las impopulares como la suba de tarifas, apertura comercial y una política monetaria activa para disminuir la inflación, a pesar de resultar negativas en el corto plazo para las familias. Aunque necesarias, estas medidas no habían sido tomadas antes.

Se continuó con ajustes de tarifas y del dólar a pesar de ser un año de elecciones. En el periodo anterior, durante los años electorales, se atrasaban el tipo de cambio en términos reales y las tarifas para bajar la inflación e impulsar el consumo, a expensas de tener que realizar ajustes durante el año próximo. Actualmente, se modificó dicho comportamiento y, consecuentemente, el año que viene no se tendrá que realizar un marcado ajuste al tipo de cambio ni de fuerte subas de tarifas.

Buen resultado político. Porque todo este proceso necesitaba mostrar una revalidación social y política, sobre todo tomando en cuenta que el candidato al que se enfrentaba el gobierno en uno de los distritos más complicados económicamente era uno que mantuvo en default al país por todo su mandato. Un buen resultado del oficialismo era clave, ya que el financiamiento de su plan gradual necesitaba de la confianza de los inversores en que las políticas anteriores no volverían y que se continuaría con las reformas necesarias.

En resumen, encuentro que las características de este proceso le otorgan mayor sostenibilidad a largo plazo y me gustaría resaltar el último punto, el apoyo político. Este apoyo se da en un contexto de cambio de políticas económicas, donde se rompe con el manual populista electoral de darle todo el dinero posible a los votantes en el corto plazo y así lograr una mejor aprobación de la gestión del gobierno a expensas del desempeño económico de largo plazo del país. De hecho, estas elecciones se dan con un índice de confianza del consumidor en niveles de moderados a malos, mostrando que los consumidores no están teniendo su mejor momento, pero aun así se logra un buen resultado. Creo que más allá de todas las políticas económicas este hecho es clave, porque con las reformas que resta realizar, me cuesta imaginar que este indicador vaya a tener un desempeño brillante.

Que el gobierno haya encontrado y mantenga confianza y apoyo político en su gestión es fundamental para seguir con las reformas de largo plazo que se contraponen en gran medida al esquema anterior y son la mayor garantía de que esas reformas continúen.