Bilardo: “Los dirigentes y el técnico van a tener que tomar alguna medida fuerte”

Carlos Bilardo, ex campeón del mundo como DT de la selección argentina.

Tras el empate de la selección argentina frente a Venezuela anoche, Carlos Bilardo, ex campeón y subcampeón del mundo como director técnico, se refirió al camino que debe afrontar el seleccionado para lograr la clasificación.

A la selección le resta enfrentar a Perú de local el 5 de octubre y a Ecuador de visitante el 10 de octubre. Argentina y Perú están igualados en cantidad de puntos y diferencia de gol, pero el conjunto dirigido por el argentino Ricardo Gareca posee más goles a favor, lo cual lo deja en zona de clasificación, mientras que Argentina está en zona de repecha”.

“El Flaco (por Gareca) nos conoce bien y sabe todo de nosotros. Hay que tener cuidado en todos los partidos. Algunos te dicen este partido es fácil, pero yo nunca jugué un partido fácil, siempre me toco dirigir partidos difíciles” señaló Bilardo en su programa “La Hora de Bilardo en radio La Red”.

El ex campeón del mundo afirmó que “los dirigentes y el técnico van a tener que tomar alguna medida fuerte, no pueden estar flojitos, a esta altura ya no hay que perdonar, si perdonás, fuiste”.

Argentina se encuentra en zona de repechaje.

“Te pueden embocar un tiro libre o un penal y la gente se pone nerviosa, empiezan a gritarle a algunos jugadores, y por eso después se hace difícil. Jugar como local es bueno cuando tenés el aliento a favor, ahora cuando la mano viene mal, agarrate” remarcó Bilardo.

En relación a los rivales que le toca enfrentar a la Argentina, el técnico sostuvo que “Perú siempre tiene buenos equipos, con jugadores de nivel en el medio campo y adelante gente que convierte y eso lo transforma en un equipo peligroso”.

“A Ecuador lo veo menos difícil que a Perú. Igual en las eliminatorias vos decís este partido lo gano y muchas veces las cosas te salen al revés” concluyó.