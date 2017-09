Jujuy inicia roadshow para colocar bono por hasta u$s 300 millones

Tras una pausa de poco más de cuarenta días, provincias y empresas argentinas volverán a salir a los mercados internacionales en búsqueda de financiamiento. Esta semana, la gobernación de Jujuy inicia un roadshow en Estados Unidos para captar inversores y para fines de la próxima concretar una colocación de hasta u$s 300 millones.

Después de la colocación provincial, serían algunas empresas de generación eléctrica que aprovecharían la ventana que se genera antes de las elecciones del 22 de octubre para salir a captar fondeo externo.

"El de Jujuy va a ser el primer bono internacional argentino desde el 29 de julio. El mercado se reanuda después del labor day en Estados Unidos y van a ser varias las empresas que quieran salir a financiarse antes de las elecciones", afirmó Sebastián Maril, analista de Research For Traders.

Los corporativos van a esperar a ver cuál es el resultado de la provincia gobernada por Gerardo Morales para iniciar su propia campaña de seducción de inversores. "El soberano ya anunció que efectivamente va a salir luego de las elecciones, ya que confían en un buen resultado para Cambiemos, que le reduzca en un puntito la tasa", explicó Maril.

El Gobierno nacional tiene pendiente la emisión de un título por u$s 2000 millones en una deuda nominada tanto en euros como yenes.

Dentro del sector energético, son varias las que se apuntan. En primer lugar se encuentra MSU, una firma del agro que busca levantar u$s 500 millones para financiar sus proyectos de energía.

También forman parte del pipeline Trasener, Pampa Energía y Metrogas. La primera ya tiene aprobado un bono por otros u$s 500 millones y se encuentra evaluando el momento más oportuno para "salir a cazar" inversores.

Pampa Energía, por su parte, debió postergar la colocación en junio de un bono en pesos concretaría antes de octubre la emisión de un bono convertible en acciones por u$s 500 millones. La emisión de bonos convertibles incluye una condición que marca que será concretada una vez que la ADR de la compañía alcance los u$s 60.

Otra que podría salir antes de las legislativas es Metrogas, aunque la operación no está confirmada. Según trascendió, la firma podrá emitir hasta u$s 250 en un bono.

"Si el Gobierno concreta la entrega de los derechos para construir plantas energéticas antes de las elecciones, todas estas empresas del sector tendrán un incentivo para apurarse a buscar financiamiento", anticipó el analista.

Por el lado de las provincias, Chaco, Río Negro y Santa Cruz, anticiparon su intención de salir a los mercados.

La caída del riesgo país, que ayer cerró en 393 puntos, pero que en lo que va del año se redujo en casi 14%, entusiasma a los futuros colocadores.

En lo que va del año, la Argentina ya emitió u$s 19.800 millones en deuda soberana, provincial y corporativa sujeta a la Ley de Nueva York. Este monto acumula lo colocado en distintas monedas como pesos linked, dólares, franco suizos y euros.