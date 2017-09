Brasil compró 11% menos vehículos y el déficit comercial ya es récord

Para la industria automotriz nacional, las ventas de vehículos a Brasil continúan en caída y en lo que va del año se vendieron 8780 vehículos menos al país vecino que en igual periodo del año pasado. Pero esta situación no se registra solo en este sector. Los datos del comercio bilateral de agosto volvieron a reflejar un fuerte aumento de las importaciones argentinas, y una dinámica positiva pero moderada de las exportaciones a Brasil. Mientras que las importaciones aumentaron 30,8%, las exportaciones crecieron 6,5%, según el último informe elaborado por Abeceb.

En agosto, las exportaciones argentinas a Brasil totalizaron u$s 849 millones, un aumento de 6,5% interanual, y acumulan u$s 6159 millones en el año; es decir 6,6% por encima del mismo periodo del año pasado. Pese al moderado aumento en lo que va del año, las exportaciones al país vecino siguen 15% por debajo de 2015 y casi 50% por debajo del nivel récord registrado en 2013.