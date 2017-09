Subastan el huevo de Alien, las zapatillas de Marty McFly y el látigo de Indiana Jones

El 26 de septiembre tendrá lugar en Londres una de las mayores subastas de artículos cinematográficos de la historia reciente. The Prop Store, una de las casas de subastas más conocidas y reputadas dentro del sector, será la encargada de poner a la venta un total de 600 objetos provenientes de más de 200 películas diferentes de la industria cinematográfica de Hollywood.

Entre los elementos más atractivos que estarán a disposición se encuentran un huevo de Xenomorfo procedente de "Aliens" (1986), la secuela de "Alien, el 8 pasajero" dirigida por James Cameron y cuyo precio de salida se estima en unos u$s 2500. Estos huevos fueron utilizados en la colmena donde la reina de Alien dio a luz a su descendencia, y se ven en la escena cuando Ripley (Sigourney Weaver) incinera la cámara con su lanzallamas.

Fabricado como una cáscara hueca de fibra de vidrio, la parte superior muestra la icónica forma de X de la que emergen los alienígenas Facehuggers. Del mismo film se pondrá también en venta, entre varios items más, uno de las armas "de pulso" utilizadas por los Marines. Su precio base es de u$s 25.000.

También sobresalen las zapatillas Nike utilizadas por Marty McFly (Michael J. Fox) en "Regreso al futuro II" con una base de salida de u$s 16.000. Están restauradas y cuentan con luces LED en el lado del talón, y un logotipo de Nike luminoso en la correa del tobillo.

Otras piezas que se pueden encontrar aquí son los lentes de contacto rojo sangre usadas por Gary Oldman en "Drácula" de Bram Stoker (u$s 1300); la espada de Arnold Schwarzenegger en "Conan el bárbaro", cuya puja se abrirá en u$s 5181.

En cuanto a moda y complementos, se ofrecerá el traje púrpura del Guasón de Jack Nicholson (u$s 12.955), uno de los overoles de Bill Murray en "Los cazafantasmas" (u$s 3886); o el traje completo de Magneto que usó Ian Mckellen en la saga "X-Men" (u$s 20.000). En el caso de que te prefiera algo más manejable y práctico para salir y mostrar está la billetera de Samuel L. Jackson en "Pulp Fiction", en la que aparecen las palabras "Bad Motherfucker", pero tienen una base de u$s 12.956. Algo que se explica recordando que sólo se fabricaron cinco unidades para usarlas en la película.

El mítico látigo de Indiana

Según los expertos, la gran estrella de la puja es el látigo que usó Indiana Jones (Harrison Ford) a lo largo de la exitosa saga de sus aventuras. Su precio de salida es de u$s 32.395. Fabricado en piel de canguro y con más de dos metros y medio de extensión, se trata de una reliquia que Steven Spielberg atesoraba en su hogar, y que en 2001 el realizador donó a UNICEF para que la organización recaudara fondos.

En 2008 fue adquirido por un postor que llegó a subir hasta los u$s 57.500. Hace tres años salió otra vez al mercado y fue vendido por más de u$s 28.000. Su pista se perdió hasta hace pocos meses, momento en que se volvió a anunciar su subasta. En principio, el látigo tiene una base de u$s 35.000, y se espera recaudar alrededor de u$s 100.000