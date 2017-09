Puertos: radiografía de un problema que Macri tiene en agenda

No es común que el presidente Mauricio Macri cite nombres propios en sus discursos. Sin embargo, derogó tal práctica al señalar puntualmente a Miguel Ángel Doñate en el acto por el Día de la Industria.

"Señor Doñate, lo que hacen los prácticos en los puertos lo pagamos todos los argentinos con menos empleo. Perjudican a muchísimas personas", dijo el jefe de estado ente los representantes del sector industrial.

La alusión presidencial tuvo por fin denunciar la actitud de los prácticos que al pedido gubernamental de bajar sus costos para mejorar la competitividad argentina, respondieron con un lock out que afectó la cadena de abastecimiento.

Al día siguiente, el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich participó de la cena por el 99 aniversario del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Desde el estrado también les pidió a los prácticos presentes "que trabajen y que resignen pretensiones personales".

Activo participante de la Cámara Armadores de Lanchas de Prácticos, Doñate posee una fuerte presencia en Bahía blanca y los ríos de la Plata y Paraná. Sus empresas controlan las lanchas de embarco de prácticos en rada La Plata, llave de acceso a los puertos de la Plata, Buenos Aires y río arriba, responsables del 75 % del comercio exterior argentino y del 75% del movimiento de los barcos que abastecen gas.

Las firmas donde participa son Vessel SA, Don Mar SA (Bahía Blanca), Independiente SA (Rada la Plata y Puerto Buenos Aires). Integral SA (río Paraná), Lanchas del Este La Plata Zona Común), Vessel Atalntica (Paraguay), Servi Prac (río Paraná), y Marítima Dobimar SA (inmobiliaria).

En julio pasado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recomendó a la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación que establezca tarifas máximas para los servicios de practicaje y pilotaje hasta tanto se verifiquen condiciones de competencia efectiva; que determine nuevas tarifas máximas para los servicios vinculados y que defina un procedimiento para su actualización periódica.

Promesa

La promesa, inicialmente realizada por los prácticos de bajar sus costos en al menos un 20% nunca se cumplió a pesar de la foto que se sacaron abrazados a las autoridades gubernamentales. A la hora de los números, ofrecieron cifras irrisorias, en otros puertos incluso aumentaron la tarifa, y solo comprometieron el 20% en aquellos sitios donde no prestan servicios.

Cansado de esperar, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Jorge Metz se presentó ante la CNDC para que emitiera una opinión sobre el mercado de servicios de practicaje y pilotaje a nivel nacional y de servicios conexos.

El dictamen fue lapidario y estableció que el costo de los servicios de practicaje en Argentina, obligatorios para el ingreso y egreso de los barcos en los puertos, son más altos que en el promedio de la región, y que según la Bolsa de Comercio de Rosario, el costo de la hora del servicio en la Argentina es el doble que en Chile o Bélgica y puede llegar al triple que en los Estados Unidos.

En respuesta, los prácticos realizaron un lock out que afectó la navegación entre el 20 y 21 de julio pasado, y quebró la cadena logística argentina.

El total de buques afectados fue de 16 Panamax y Handy con un costo promedio diario de u$s 12.500, tres buques porta contenedores a un costo de u$s 15.000, y un quimiquero a u$s 20.000. Esto da una suma de u$s 530.000 por los dos días del lock out. Pero aún resta sumar unos u$s 185.000 por los 107 contenedores que dejaron en tierra buques como el Symi I, que decidió zarpar el 19 de Exolgán para evitar la medida de fuerza, por lo que el total alcanza los u$s 715.000.

El diálogo debe existir por encima de cualquier interés común. El lock out de prácticos, por tratarse de un servicio esencial, no fue una buena señal para los puertos argentinos. Es de esperar que prime el interés común en beneficio de una Argentina que debe apunta a ser cada día más competitiva.