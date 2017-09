Desafíos legales para la industria de la moda

Con la regulación del contrato de franquicia, la ley de emprendedores, la Sociedad Anónima Simplificada y la normativa de la CNV para la obtención de financiamiento por parte de las PyMES, se ha creado un marco para consolidar la seguridad jurídica en un sector como el de la moda, que "se caracteriza por la informalidad".

Desde el Fashion Law Institute Argentina, su presidente, Pamela Echeverría, suma a su anterior enumeración desafíos aún irresueltos, como los relativos a la propiedad intelectual. En este rubro, ejemplifica con la delimitación de los alcances de los derechos de autor y la posibilidad de incorporar figuras más flexibles, como las del dibujo o modelo comunitario no registrado, vigente en la Unión Europea.

En otra línea, el Centro de Estudios de este mismo instituto viene desarrollando una investigación sobre sustentabilidad cultural. Su directora, Susy Inés Bello Knoll, advierte que en relación a la Convención de la UNESCO de protección del patrimonio cultural intangible, la Argentina, que la ha ratificado, solo tiene denunciado al tango como patrimonio cultural a proteger (compartido con Uruguay), y no tiene ninguna expresión artesanal. "Ni siquiera nuestra banda pampa cuando, por ejemplo, Finlandia, de las 176 manifestaciones que protege, 21 pertenecen a la categoría artesanías", señala.

Otros frentes

Para Roberto Abieri, socio de Abieri, Fracchia & Tomeo, uno de los principales desafíos que enfrenta el sector es el empleo y su precariedad. "El Estado juega aquí un papel preponderante, en la medida en que genere condiciones propicias para que el sector privado demande empleo genuino", señala el socio del estudio.

Mercedes Balado Bevilacqua, titular de MBB Abogados, apunta que "los desafíos son variados no solo en la Argentina sino que, en algunos casos, son problemáticas internacionales como el trabajo forzoso".

Según La Alameda, cerca del 78% de las prendas que se fabrican en la Argentina proviene de talleres clandestinos bajo condiciones precarias e informales. "Esta misma organización ya denunció a 112 marcas de ropa por esclavitud y trata", agrega.

En los tribunales federales, tal como lo detalla Balado, existen cerca de 60 procesamientos por explotación en talleres textiles en todo el país y unas 15 sentencias condenatorias a talleres textiles.

En cuanto a propiedad intelectual, dice, si bien rige la Ley de Protección de los Modelos y Diseños Industriales, en la base del INPI hay solo 6.761 artículos registrados en la categoría artículos de vestir y mercería, de los cuales la gran mayoría son zapatos y lencería.

"Una de las razones para no registrar los diseños de moda es que los productos tienen un ciclo de vida corto para justificar el tiempo y costo financiero involucrado. Para los diseñadores de autor, esta herramienta pareciera no resultar útil ya que obtener una propiedad intelectual no garantiza que el producto no sea copiado", apunta.

Otro desafío son los códigos de vestimentas laborales y su contacto con la discriminación. Los retos legales de la moda siguen en pie.