Las reservas del Central alcanzaron su mayor nivel en cinco meses

Las Reservas Internacionales finalizaron en u$s 51.292 millones, con un aumento de u$s 1.815 millones respecto de ayer.

El récord en el nivel de reservas de la entidad monetaria fue el 12 de abril pasado cuando alcanzó los u$s 52.696 millones.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de u$S 12 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo una participación. Por último, se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por US$ 1 millón y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 2 millones.

Este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días.