Mercedez-Benz Stadium, el lujoso nuevo multiestadio del equipo del Tata Martino

Impactante. El nuevo estadio de Mercedes-Benz, hogar de los Atlanta Falcons y del equipo de fútbol Atlanta United FC -actualmente dirigido por el argentino Gerardo “Tata” Martino-, sorprende a simple vista y revitaliza los conceptos de construcción de un estadio multideportivo.

La nueva casa de las franquicias de la NFL y MLS de Atlanta costó más de 1.500 millones de dólares.

El Mercedez-Benz Stadium contará con un espectacular techo retráctil que realmente representa una verdadera obra de arte: inspirado en el oculus ubicado en el antiguo Panteón romano, el sistema de apertura posterior del techo simula la apertura de un diafragma de una cámara de fotos.

El nuevo escenario, que comenzará a utilizarse en el transcurso de este año, posee instalaciones de última generación y contará con amplias vistas del horizonte de la ciudad Atlanta.

Además, posee una espectacular pantalla-tablero de video de 360 grados ubicada apenas por debajo del espectacular techo y su capacidad (flexible) alcanza los 83 mil espectadores.

El Mercedes-Benz Stadium tendrá cinco pisos y, según sus constructores, será el más grande de la NFL y el mundo.

En la actualidad, en el Atlanta United se desempeñan varios jugadores que jugaron en el campeonato argentino hasta no hace mucho. Por ejemplo, el delantero argentino Héctor Daniel Villalba (ex San Lorenzo de Almagro y Tijuana, de México), el defensor Leandro González Pírez (ex River Plate y Estudiantes de La Plata), y el mediocampista ofensivo paraguayo Miguel Almirón (ex Lanús).

Otros sudamericanos que se encuentran bajo las órdenes de Martino son el mediocampista chileno Carlos Tello, el atacante hondureño Bryan Róchez, y el delantero venezolano Josef Martínez.

Ubicado en la ciudad de Atlanta, en Georgia, -al lado del Georgia Dome, el antiguo estadio de los Atlanta Facons-, también albergará el Peach Bowk (partido de fútbol americano universitario que se disputa desde el año 1968) de la División I NCAA (máxima categoría dentro de la liga universitaria de EE.UU) y la Super Bowl LIII (que definirá al campeón de la liga para la temporada 2018, en un partido que se disputará el 3 de febrero de 2019).