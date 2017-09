El Gobierno emite u$s 6800 millones en bonos para préstamos garantizados Así lo dispuso mediante las resoluciones N° 151-E/2017 y la 7-E/2017. Los ministerios de Finanzas y Hacienda ampliaron, por un lado, la emisión de Bonos por hasta u$s 5000 millones y la venta de otros por u$s 1800 millones.