Argentina se "juega" contra Venezuela, una selección que vale menos que Icardi

La Selección argentina recibirá hoy a su par de Venezuela con la obligación de conseguir una victoria que, ayudada por otros resultados, le permitiría salir de la zona de repechaje en las Eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018, en un partido válido por la decimosexta fecha.

El encuentro se disputará desde las 20.30 en el estadio Monumental, será arbitrado por el chileno Roberto Tobar y contará con la televisación de la TV Pública y TyC Sports.

Gracias a Lionel Messi y varias de sus estrellas internacionales, el combinado "albiceleste" cuenta con la más alta cotización de la región (y una de las mejores del mundo) alcanzando un valor de 528 millones de euros (u$s 627 millones), según el sitio especializado Transfermark, y entre sus integrantes, además de la de su capitán (120 millones de euros) se destacan las tasaciones de Paulo Dybala (Juventus) y Sergio Agüero (Manchester City) con 65 millones de euros ambos, y la de Mauro Icardi con 50 millones.

El delantero del Inter de Italia vale más que toda la plantilla de Venezuela, tasada en 47 millones de euros (u$s 55 millones) y compuesta por 30 jugadores, siendo Salomón Rondón (West Bromwich de la Premier inglesa) su jugador "franquicia" con 15 millones de euros. Lo siguen el mediocampista Rómulo Otero (Atlético Mineiro) con 1,75 millón, y el arquero Wuilker Fariñez (Caracas FC) con 1,50 millón. ¥ En relación a todos los equipos que participan de las eliminatorias de la Conmebol, después de Argentina se ubican Brasil con 519 millones (u$s 616); Uruguay 291 (u$s 345), Colombia 192 (u$s 228), Chile 168 (u$s 200), Ecuador 61 (u$s 72); Paraguay 51 (u$s 60); Venezuela 47 (u$s 55), Perú 31 (u$s 37); y cierra Bolivia con apenas 3 millones (u$s 3,5).

La selección dirigida por Jorge Sampaoli presentará varias modificaciones con respecto al equipo que igualó ante Uruguay. Por el suspendido Gabriel Mercado ingresará Javier Mascherano, al tiempo que Nicolás Pareja irá en lugar de Federico Fazio. En tanto, Ever Banega volverá al equipo tras haber cumplido la sanción y reemplazará a Lucas Biglia, mientras que Lautaro Acosta sustituirá a Marcos Acuña.

El equipo que dirige Rafael Dudamel viene de un empate 0-0 ante Colombia con lucida actuación de la nueva generación de juveniles, como el arquero Wuilker Fariñez, que alimenta expectativas de construir un sólido rumbo al Mundial de Qatar 2022. En plena etapa de renovación, su base está en los subcampeones del Mundial Sub-20 de Corea del Sur 2017. De hecho, el entrenador convocó a siete futbolistas que estuvieron en ese certamen.

A falta de tres fechas para el final, Brasil, ya con pasaje asegurado, tiene 36 puntos, Colombia 25; Uruguay 24; Chile (+2 goles) y Argentina (+1) 23; Perú y Paraguay 21; Ecuador 20. Bolivia con 10 y Venezuela con 7 ya están eliminados. La fecha se completa con Bolivia-Chile a las 17 hs; Colombia-Brasil a las 17.30; Ecuador-Perú a las 18 hs; y cierran Paraguay-Uruguay a las 21 hs. Todos con transmisión de TyC Sports.