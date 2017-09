Quieren una ventanilla única para agilizar inversión en Vaca Muerta

Con la intención de simplificar trámites y acelerar la inversión en la formación neuquina Vaca Muerta, la senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) Lucila Crexell propuso al gobierno de esa provincia la creación de una "ventanilla única".

"Debemos optimizar y unificar en un solo punto de ingreso todos los trámites gubernamentales relacionados con la industria. Por eso, propongo la creación de esta agencia encargada de coordinar, planificar, articular y gestionar todas las acciones vinculadas al yacimiento y la necesidad de compatibilizar trámites con la administración nacional", explicó la legisladora neuquina.

En diálogo con El Cronista, Crexell comentó: "Cuando una petrolera gana la concesión de un área mediante licitación, debe tramitar varios permisos en distintos ministerios y entes, como Energía, Ambiente, Recursos Hídricos. Son cuestiones burocráticas que hacen demorar entre 6 y 8 meses los proyectos. La agencia podría concentrar todo para agilizarlo".

La senadora contó que algo similar funciona en las arenas de petróleo del estado canadiense de Alberta. "Vaca Muerta tiene, por recursos, el mismo potencial que los yacimientos estadounidenses de Eagle Ford y la Cuenca de Permian, pero tiene costos externos mucho más altos (logísticos y laborales), que complican la inversión. Estamos todavía muy lejos de tener el nivel de eficiencia en la gestión del recurso, y ello, en gran parte, se debe a la falta de organización a nivel gubernamental", detalló.

No obstante, Crexell aclaró que sabe que "aggiornar nuestras instituciones va a requerir tiempo, porque algunas no pueden delegar funciones que le son propias, pero es necesario". Por otro lado, la senadora avisó que "no es una crítica al gobernador Omar Gutiérrez, sino una propuesta".

Crexell mantuvo la semana pasada reuniones con diversos referentes del sector energético, incluyendo un desayuno de trabajo en el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), y se nutrió de la opinión de los técnicos petroleros.

Por otro lado, recordó que sigue habiendo problemas en la implementación de la adenda en Vaca Muerta.