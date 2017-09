"Las fintech no son una amenaza para los bancos, sino un complemento"

Las empresas de tecnología aplicada a las finanzas son hoy una amenaza para un mercado de crédito en el que los bancos creían estar solos, pero los emprendedores que crean esas empresas no necesariamente se enfrentan a las entidades financieras tradicionales, sino que aspiran a convivir.

"Nuestro foco está puesto en el proceso de scoring y adjudicación de créditos, que es mucho más ágil que el de los bancos, aspiramos a que los bancos también la adopten", dijo Federico Gómez Romero, fundador y CEO de Credility.com, una plataforma online que fue premiada recientemente por un concurso de startups de Nxtp Labs. La firma, que empezó a funcionar en septiembre del año pasado, dice tener adjudicados $ 5 millones en créditos a pymes de hasta seis meses de plazo y, asegura, puede crecer a razón de $ 1 millón por mes más.

¿Por qué creen que pueden hacer diferencias con crédito a pymes?

Otras fintech se concentraron en el negocio de los créditos personales, o en los créditos peer to peer, nosotros lo que creemos es que sólo el 30% de las pymes no pueden o no quieren acercarse a un banco, porque los bancos no tienen forma de atender sus necesidades.

¿Y cómo es que ustedes creen que pueden atender esas necesidades?

Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un sistema de análisis crediticio único que mediante tecnología se conecta con un montón de fuentes tradicionales y alternativas de información. Usamos burós de crédito, pero también actividad en redes sociales, datos del nivel educativo de los miembros de la empresa y hasta reputación en sitios de e-commerce como Mercado Libre. Con todo eso, podemos analizar un crédito en 48 horas y ese mismo día está depositado el dinero.

¿Cómo consiguen el fondeo? ¿Compiten por tasa?

Usamos fondeo de terceros, la idea es ir generando el propio. Para eso, por ejemplo, estamos haciendo una ronda de inversión para conseguir u$s 500.000 y hacer algo de fondeo propio o emitir un vehículo. Hoy estamos logrando tasas de un 35% de tasa nominal anual, lo que nos coloca debajo de un descubierto bancario sin todos los gastos. Todos nuestros clientes tienen un banco y complementan con nuestro financiamiento, generalmente nosotros les podemos dar una línea mayor a la que les dan sus bancos.

¿Por eso es que se ven como un complemento?

Claro, nosotros no tenemos una visión negativa de los bancos. Ellos tienen los depósitos y tienen a gran parte de los clientes. Lo que vemos es que a veces no tienen las vías para llegar a cubrir el mercado pyme, llegar a más empresas pequeñas y medianas, por eso es que buscamos hacer acuerdos con bancos para proveerles de nuestro sistema de calificación y experiencia de cliente. Ya estamos por cerrar un acuerdo con el primero.