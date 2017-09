Embajador en Chile: "No hubo pedidos formales"

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, dijo ayer en declaraciones a Radio Nacional que no tuvo "ningún tipo de pedido oficial" en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado, pero aclaró que ello no implica que los organismos afectados no estén trabajando. "Que no hayamos recibido una solicitud no quiere decir que los organismos requeridos no estén trabajando", sostuvo el diplomático.

Por su parte, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, cuestionó en un comunicado que "el Gobierno continúa negando su responsabilidad y busca justificar lo injustificable, como provocar la violencia después de la concentración en Plaza de Mayo y ocultar el accionar de la Gendarmería".