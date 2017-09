El metro cuadrado porteño superó los u$s 2800

El precio promedio de oferta del metro cuadrado de los departamentos nuevos en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en junio en u$s 2.822, lo que implica una suba de 8,2% respecto a igual mes de 2016, según un sondeo de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Para el segmento de departamentos usados, el precio promedio fue de u$s 2.501 el metro cuadrado, lo que significa una baja de 13,5% en la comparación interanual

Las unidades ubicadas en Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez registraron en ambos segmentos, los valores más elevados de la Capital Federal. Allí, los precios de los departamentos a estrenar oscilaron entre u$s 3.260 y u$s 3.480 el metro cuadrado.