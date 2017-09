Jonh Deere financia con ONs mayor producción

El directorio de Jonh Deere Credit Compañía Financiera decidió emitir una nueva serie de Obligaciones Negociables bajo el programa de global de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones). Según informó a la Comisión Nacional de Valores, la emisión de obligaciones negociables (ON) es por un monto de hasta u$s 50 millones o su equivalente en otras monedas, en una o más clases y/o series.

La misma se enmarca en el programa global de este tipo de emisiones por hasta $ 3500 millones. En el comunicado, se destaca que se trabaja con distintos bancos para su colocación, como el BBVA Banco Francés, Banco Santander Río, Banco Macro y Banco de Galicia.

La empresa anunció hace unos meses la nacionalización de la producción de una de sus líneas de tractores que hasta ahora importaba. Se trata de los equipos identificados como 6J, que comenzarán a ser fabricados en el país, más precisamente en planta de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe.

La producción de esta Serie 6J en el país incorpora componentes de producción nacional como fundiciones, llantas, cubiertas y baterías, además de contar con motor nacional, fabricado en la planta próxima a la ciudad de Rosario.