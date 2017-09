Las mujeres argentinas son más intensas que los varones en redes sociales, juegos y videos online

El uso de internet crece en el país, y el teléfono móvil se está convirtiendo en la principal vía de acceso a la web. Así se desprende del estudio anual sobre seguridad online "La visión de los usuarios", realizado por DAlessio Irol para la firma de seguridad informática Certisur.

"Actualmente hay en Argentina unos 31 millones de internautas, lo que representa 70% de la población", adelantó Nora DAlessio, sobre el informe que se lleva a cabo anualmente desde hace 12 años y se presentará en forma completa el 13 de septiembre. Uno de los datos más relevantes del estudio, para el que fueron encuestadas 1300 personas en todo el país, es el crecimiento del comercio electrónico. "Nueve de cada 10 usuarios compraron algo a través de e-commerce el último año", destacó DAlessio.

"Internet se está convirtiendo cada vez más en una herramienta para concretar operaciones, cuando en sus inicios sólo se usaba para buscar información", coincidió por su parte Norberto Marinelli, CEO de CertiSur. "Hay mayor confianza en la web, al punto de que las personas se animan cada vez más a hacer pagos y transacciones bancarias, especialmente desde el móvil", comentó Marinelli. Casi la mitad de los consultados,un 46%, dijo guardar "información sensible" en su teléfono móvil.

De acuerdo con el informe, el 68% de los encuestados utiliza su Smartphone para pagar, y un 46% "estaría dispuesto a realizar sus pagos en comercios apoyando sus celulares en terminales de pago", una tecnología que está comenzando a implementarse en el país pero ya se utiliza ampliamente en Estados Unidos y Europa.

El crecimiento del uso de teléfonos inteligentes es otro de los datos destacados. "El 83% de los usuarios de Internet tienen smartphones, llegando hasta un 75% de penetración en los segmentos socioeconómicos medio-bajos y el primer estrato del Bajo, y al 67% de los usuarios que superan los 55 años", consignó el informe.

"Tanto las brechas generacionales como de género se están achicando en el uso de internet", afirmó Marinelli. Hoy las mujeres son más intensivas en el uso de redes sociales (82% vs 64% de varones), juegos online (36% de ellas juega, vs el 21% de ellos), y Netflix (43% vs 31%), según consta en el estudio. También tiende a desaparecer la diferencia entre generaciones: un 78% de los más jóvenes usan redes sociales, y también lo hacen un 68% de los mayores de 55.

En definitiva, la conectividad cobra cada vez más presencia e importancia en la vida cotidiana. Ante la consulta sobre la percepción de que Internet está cambiando la calidad de vida a las personas, un 75% respondió que "el cambio es para mejor", mientras que un 18% dijo "no notar cambios" y el 7% restante consideró que "los cambios fueron para peor".