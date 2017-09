Los 10 talentos del rugby para seguir de cerca

El rugby es un deporte que cada año aumenta en popularidad pero también en jugadores. A continuación, los 10 que hay que empezar a seguir partido a partido.



1- Jordie Barret, de Nueva Zelanda

De 20 años, se desempeña mayoritariamente como fullback. Es parte de una dinastía de rugbiers. Su hermano es el apertura de los All Blacks, Beauden Barrett. Otros son Scott Barrett, también All Black, y Kane Barrett, quién tuvo un paso por los Blues del Super Rugby. Jordie fue convocado a los All Blacks en junio de 2017 ante Samoa y formó parte del equipo titular que enfrentó a los British and Irish Lions. Fue campeón de la Mitre 10 Cup de 2016, el torneo profesional de rugby de Nueva Zelanda. En el Super Rugby fue fichado por los Hurricanes.



2- Juarno Augustus, de Sudáfrica

El octavo fue sensación de los Juniors Springboks en el último mundial y fue nombrado el Jugador del Torneo enfrentando al capitán de la selección inglesa, Zach Mercer, y a su compañero Gabriel Ibiotye. Hoy, juega para los Stormers, una de las seis franquicias de Sudáfrica en el Super Rugby, y es parte del plantel de los Springboks, con sólo 20 años.



3- Tiaan Falcon, de Nueva Zelanda

Es el apertura campeón del World Rugby U20 Championship con la casaca de los All Blacks Sub20, que logró el décimo título de juveniles. Si bien nació en Australia, creció en Nueva Zelanda. Su padre, el ex maorí All Black y Hurricane, Gordon Falcon, jugó 74 partidos en primera desde 1989 a 1995. Su abuelo, Ray Falcon, también fue un Maori All Black que jugó 40 partidos a principios de los 80´s. Formado en el Lindisfarne College de Nueva Zelanda, pasó a la Mitre Cup en 2016 y hace unas semanas firmó con los Chiefs (Super Rugby).



4- Harrison Goddard, de Australia

El medio scrum de los M20 de Australia fue contratado por los Rebels de Melbourne para disputar el Super Rugby hasta 2019. Con apenas 19 años, es uno de los fichajes más jóvenes del torneo de la Sanzar. El australiano fue subcapitán en el último mundial de la categoría disputado este año. En ese torneo marcó 39 puntos.



5- Curwin Bosch, de Sudáfrica

Los medios especializados del mundo lo categorizan como uno de los mejores talentos sudafricanos de los últimos años. Fue parte del plantel de los Juniors Springboks en el World Rugby M20 Championship, disputado en Georgia. Puede jugar de wing o de fullback. Hoy, actúa en Sharks, franquicia del Super Rugby.



6- Marcos Kremer, de Argentina

Con 20 años, éste segunda línea nacido en Concordia, Entre Ríos, es uno de los jugadores que hay que seguir de cerca. Con tan corta edad ya tiene varias millas recorridas. Debutó en 2016 en el Argentina XV, que se consagró campeón de Americas Rugby Championship de ese año. Luego participó de Los Pumitas logrando el tercer puesto del mundial disputado en Inglaterra. Este fue el paso previo antes de sumarse a Jaguares, la franquicia argentina del Super Rugby, debutando frente a Highlanders. Finalmente, Daniel Hourcade lo convocó para el plantel de Los Pumas que juega la Rugby Championship 2017.



7- Zach Mercer, de Gran Bretaña

Este jugador inglés de 20 años llevó en junio a su seleccionado directamente a la final del Campeonato Mundial Sub-20, en la que fueron subcampeones enfrentando a Nueva Zelanda. Marcó dos tries contra Samoa y Sudáfrica y capitaneó al equipo en cuatro de los cinco partidos.Juega en la posición de octavo para Bath de la Premiership inglesa.



8- Max Malins, de Gran Bretaña

El apertura inglés que lideró al M20 de Inglaterra, que llegó a la final frente a Nueva Zelanda en Georgia, es parte de la academia de los Saracens y tiene un prometedor futuro en el rugby grande.En cambio, Malins es la sombra de Owen Farrell, actual apertura de Inglaterra. Con sólo 20 años tiene talento para ser el reemplazo natural de Farrell.



9- Tomás Malanos, de Argentina

Es el capitán de Los Pumitas y además juega de back titular en su club Atlético de Rosario. Ya es una constante en nuestro país por el buen trabajo que se hace desde la UAR, que los jugadores que pasan por Pumitas lleguen a seleccionados mayores y tengan incluso chances en el Super Rugby, como el caso de Kremer. Malanos es un jóven talento a tener en cuenta.



10- Bautista Delguy, de Argentina

La joven figura de Pucará tuvo una temporada 2016 soñada. Debutó en la primera de su club como fullback y fue semifinalista del Mundial M20 con los Pumitas, campeón con Argentina XV e integró el plantel de los Jaguares. Si bien este año en Georgia, en el Mundial M20 con Los Pumitas, no pudieron repetir la posición de 2016, el fullback aún con edad de juveniles y un futuro prometedor, es una de las figuras del torneo de la URBA.