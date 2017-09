Un punto de apoyo indispensable

Elegir los botines correctos es clave en el rugby. Los backs buscan calzados ligeros que no sacrifiquen el agarre y los forwards que tengan potencia y tracción para defender. Los jugadores necesitan un botín que perfeccione cada movimiento del juego. Para ello, es importante tener en cuenta cuáles son las principales marcas, modelos y qué jugadores las usan.

Los calzados para rugby se dividen en "Botín o Botas". Se definen sus características según cada posición y estilo de juego - ya sea velocidad, confort, durabilidad o simplemente un deseo de destacar. Las tres principales marcas de botines de rugby en la Argentina son Nike, Puma y Adidas, con una gran presencia dentro de Los Pumas y Jaguares.

Además, Nike es uno de los sponsors oficiales de Los Pumas y Jaguares a través de sus camisetas, pero también apuestan fuerte a tener presencia en los pies de los jugadores argentinos.

Uno de los jugadores emblemas del seleccionado de Rugby es Juan Martín Hernández, quién es una de las principales espadas de Nike dentro del deporte ovalado en el mundo.

La marca del swoosh siempre se caracterizó por crear botines muy llamativos que logran destacar a los jugadores. La bota es uno de los calzados que resalta porque está construída para soportar todas las condiciones climáticas y puede usarse en suelo blando o duro, dependiendo del estado del campo de juego, debido a las confecciones interiores moldeadas. Las botas también están diseñadas para crear agarre y dispersar la presión, que también es vital para aliviar el estrés en los miembros inferiores y no afectar los tobillos.

Nike tiene varios modelos que destacan por su diseño y funcionalidad. Entre los más usados por Los Pumas y Jaguares está el Nike Tiempo Legend, que tiene varias versiones, en botín y bota. Los precios de los botines Nike arrancan en $ 4.000.

La marca Puma tiene a varios jugadores del seleccionado nacional entre sus filas, empezando por el apertura y pateador oficial, Nicolás Sánchez, pero también cuenta con el Capitán Agustín Creevy. El nuevo diseño de la marca son los Puma One. En general son usados por ser rápidos y cómodos pero al mismo tiempo brindan un buen despegue del campo de juego. Desde la propia marca resaltan que están diseñados para proteger al jugador de lesiones gracias a la incorporación de un calcetín que crea un ajuste cómodo y ceñido alrededor del tobillo. También la velocidad es algo que promete el botín Puma, porque trae una suela liviana que se suma a la disposición de los tapones que soportan el peso del jugador y sus movimientos. El modelo estrella de la marca es el evoPOWER H8 que combinan un peso mínimo con una gran comodidad y duración ya que utiliza un material exterior sintético suave pero muy resistente.

Algunas características que definen a este modelo son su gran potencia, el exterior de cuero sintético resistente a los roces, la flexibilidad, la suela y los tacos a rosca para un mejor agarre. El precio: arrancan en los $ 1.700 y pueden llegar hasta los $ 4.000 .

La marca Adidas tiene menor presencia entre los backs, ya que sus botines se destacan por ser robustos y con buen agarre, ideal para los forwards. Entre Los Pumas que usan los Kakari, uno de los principales modelos de la marca de las tres tiras es Tomás Lavanini.

