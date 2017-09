Lebacs, REM y Corea del Norte: los datos que mira el mercado esta semana

En el mercado local la atención de los inversores estará puesta en una posible corrección del Merval, las Lebac –cuya tasa de referencia de 26,25% anual no sería modificada- y en la publicación del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), mientras que en el frente externo la información pasará las renovadas tensiones con Corea del Norte y algunos fenómenos meteorológicos focalizados en EE.UU.

Qué mirar en Argentina

Respecto al Merval, que la semana pasada marcó máximos y operó con una creciente selectividad, desde Portfolio Personal no descartan la posibilidad de una corrección en el corto plazo tras las subas acumuladas. Sin embargo, rescataron que el piso de esta corrección no estaría muy lejos, ya que no tardaría en generar compras de oportunidad.

“Sobre posibles factores de volatilidad de corto, podemos mencionar un mercado que volverá en las próximas semanas a estar pendiente de las encuestas políticas con foco en el resultado posible, luego de estimado el traspaso de votos entre diferentes candidatos. Lo que podría ser excusa para una corrección, o arbitrajes” destacó Augusto Posleman, Director de la consultora.

En cambio, en pesos, la atención seguirá focalizada en las Letras del Banco Central (Lebacs). “Se concentrará la intervención del Banco Central con el fin de controlar las presiones inflacionarias, y dentro lógicamente de una esperada política monetaria contractiva”, advierten.

En este punto, desde la consultora recuerdan que esta semana habrá una nueva reunión del Comité de Política Monetaria del BCRA. “Nuestra expectativa base para el martes, es que la entidad, no modifique la tasa hoy de referencia en el 26,25% anual. No obstante, no podemos dejar de sostener que existe cierta probabilidad (menos igual desde nuestra posición) de que la suba”, aseguró Posleman.

“El aplanamiento reciente de la pendiente de la curva (de Lebacs) en el mercado secundario, con tasas ya mencionadas hoy en promedio de entre 26,5-27,5% anual, permite pensar en una estrategia de rollear posiciones de corto a más largo plazo en un escenario en donde las expectativas de precios siguen apuntando a que caerán. Esto además, dentro de una coyuntura, en la que la tasa de devaluación se espera se ubique debajo de la inflación y lógicamente las tasas”, agregó.

Expectativas

Respecto a otros posibles drivers para el mercado local, se encuentran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA -que se difunde hoy mismo-, y el cambio en las expectativas del mercado respecto a la inflación, y en consecuencias, las tasas y el dólar.

A su vez, mañana se conocerán los números de la producción, venta y exportación de autos, que se tendrían que nutrir del crecimiento de patentamientos que en el mes de agosto vio una expansión interanual del 16,2%.

Por último, a mitad de semana el INDEC hará público su reporte de utilización de capacidad instalada en la industria para el mes de julio, donde se prevé un impacto positivo por los recientes datos que indican una reactivación de la economía.

Qué mirar en los mercados internacionales

Respecto a los datos que se pueden esperar esta semana en los mercados internacionales, desde la consultora mencionaron el impacto puntual en las cotizaciones por las renovadas tensiones con Corea del Norte y algunos fenómenos meteorológicos focalizados en Estados Unidos.

Además, esta semana se volverá a analizar señales de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (FED) y del Banco Central Europeo (BCE), aunque desde ambos frentes no se espera una suba de tasas.

Finalmente, sin un gran impacto sobre los precios, se presentarán en EE.UU. pedidos de fábrica, balanza comercial y el PMI de servicios de agosto, seguido por la encuesta no manufacturera de ISM.

Por su parte, en Europa, se publicará el IPP de julio, PMI Composite de agosto, ventas minoristas y el crecimiento del PBI del segundo trimestre.