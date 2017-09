Tras la marcha, el Gobierno defendió a la policía, pero admitió que abrió un “sumario interno”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió hoy el accionar de la Policía el viernes último ante los incidentes en la protesta por la desaparición de Santiago Maldonado, pero admitió que se abrió “un sumario interno para evaluar la actuación” de los integrantes de la fuerza de seguridad.



El mandatario capitalino, además, ratificó que la restauración de los daños provocados en Plaza de Mayo y alrededores demandará al Estado local un desembolso de “seis millones de pesos”.



“La Policía actuó cuando surgieron las situaciones de violencia, cuando empezaron a tirar piedras y aparecieron con los palos. Siguiendo una premisa que decimos siempre: no vamos a permitir la violencia en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó Rodríguez Larreta.



El mandatario capitalino, en diálogo con la prensa esta mañana al tomar contacto en Plaza de Mayo con voluntarios que se sumarán al plan de restauración de frentes dañados, no obstante dijo: “Siempre se hace un sumario interno para evaluar la actuación de la Policía”.



Rodríguez Larreta, luego, aseguró que “hay” garantía para la práctica periodística cuando en la rueda de prensa se le recordó que, entre las 31 personas detenidas el viernes -liberadas hoy en su gran mayoría-, había al menos tres trabajadores del sector. Sin embargo, dijo que “la Justicia tiene que determinar en cada caso la culpabilidad”. “Que hubo una situación de violencia promovida por un grupo pequeño terminando la movilización no hay ninguna duda. Y eso es lo que la Justicia está investigando, así como nosotros investigamos el accionar de la Policía”, finalizó.