Modelos y marcas de lujo ganan espacio en medio del boom de ventas de autos

Mientras las ventas de autos siguen sorprendiendo con alzas por encima de los dos dígitos -en agosto mostraron el segundo mayor volumen de operaciones en el año- la oferta de modelos se amplió y las marcas de lujo comienzan a hacerse notar. Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Automotores (Acara), el mes pasado las ventas generales de vehículos aumentaron 16,2% interanual y acumulan en lo que va del año un crecimiento de 30,4%.

Las terminales que históricamente más venden en el país muestran ese nivel de subas, en torno al 25%, con grandes volúmenes operados. Mientras, marcas como Porsche, Jaguar y Lexus comenzaron a vender unidades en el mercado local, que el año pasado no estaban disponibles o apenas comenzaban a ingresar, y tímidas entregas registraron incrementos de tres y cuatro dígitos.

Siempre teniendo en cuenta que se trata de volúmenes muy acotados, las marcas de lujo internacionales lograron superar los últimos años de trabas a la importación y cepo al dólar, cuando era imposible abastecer a la demanda premium. Las pocas unidades que ingresaban al país eran encargos puntuales.

Hoy, si bien los autos más caros disponibles en el mercado que superan los u$s 100.000, se hacen a pedido, comienza a haber stock en las sucursales que abrieron las marcas de lujo.

Este año, hubo más de 20 lanzamientos de modelos super premium, algunos que bordean el millón de dólares.

Entre los datos difundidos por Acara, se destaca que en lo que va del año Lexus, la marca de lujo de Toyota, patentó dos autos. De los exclusivos Jaguar ingleses, se patentaron 19 unidades, Land Rover ya lleva 80 patentamientos y Porsche 114.

Otras marcas que presentaron este año modelos que duplican el valor medio de la oferta argentina pero tienen ventas de mayor volumen, lograron vender muy por encima de 2016.

En los ocho meses del año, de la firma Audi se patentaron 2254, lo que representa un salto de 63,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. De BMW se inscribieron 2613 unidades (un 103,8%) y de Volvo 1466 (148,9% más).

En el mercado, las firmas de lujo más exclusivas esperan terminar el año con un crecimiento superior al 60%, que les permita acercarse a las 12.000 unidades. Básicamente, explican, hay una demanda contenida que está dispuesta, y cuenta con los fondos, para comprar estas joyas del mercado. Una Ferrari F12 Berlinetta por u$s 915.000, una Range Rover Sport por u$s 193.000 o un BMW Serie 5 por u$s 102.200, son algunos de los que están disponibles.