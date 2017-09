"Argentina tuvo un cambio económico importante y hay perspectivas de crecimiento"

Aunque nació y vive en Londres, Mark Rogers se considera un fanático de la arquitectura y el estilo de vida porteño. De visita en Buenos Aires con motivo de los 30 años de la compañía en el país (ver recuadro), el CEO Global de Logicalis, hizo un repaso del crecimiento de esta firma en el mercado local (donde su facturación anual pasó de u$s 50 millones a u$s 100 millones en los últimos seis años) y habló con El Cronista de las perspectivas hacia el futuro.

Con más de 4000 empleados a nivel global (1.500 en América latina) e ingresos totales anuales por u$s 1.500 millones, Logicalis es una de las firmas líderes en provisión de soluciones y servicios de tecnología y comunicaciones para grandes industrias, bancos y empresas de servicios.

En Argentina la firma cuenta con 250 empleados y desde aquí provee servicios a la región hispanoparlante.

En julio de este año, adquirió el 51% de Nubeliu, una firma local especializada en cloud computing, con el objetivo de "posicionarnos en los servicios en la nube y continuar creciendo", comentó.

No es la primera vez que visita Argentina ¿Cómo ve el ambiente de negocios?

He estado varias veces en Buenos Aires, y es una ciudad que siempre me sorprende y me encanta venir. En esta oportunidad, además, he notado un cambio económico importante. Hay una apertura económica y aunque la situación macro está complicada, hay buenas perspectivas de crecimiento a futuro y esto ya está impulsando las inversiones. Nosotros somos proveedores de infraestructura tecnológica, y es es en lo que las empresas invierten antes de crecer

¿Cómo ve a Argentina dentro del contexto de América latina?

Logicalis tiene presencia en diez países de la región. Y esto es como una gran familia, siempre hay un hijo problemático. Latinoamérica es uno de los mercados más importantes para la compañía, y hoy representa casi el 50% de nuestro negocio global. Dentro de la región, Argentina ha tenido un gran desempeño en los últimos tres años. La operación local, liderada por Maliza Biglia, tuvo un importante crecimiento. Pasamos de facturar u$s 50 millones anuales a casi u$s 100 millones anuales

¿Tienen planes de inversión en el país?

La llegada de Logicalis al país fue a partir de la adquisición de una empresa local en el año 2000, y recientemente hicimos otra importante compra, de la firma Nubeliu, para posicionarnos en los servicios en la nube. Creemos que esto va a ser un catalizador del crecimiento en el mercado argentino, sobre todo en el segmento de seguridad e internet de las cosas.

¿En qué sectores nota mayor crecimiento e inversiones en tecnología?

Hoy todas las empresas van hacia la transformación digital de sus negocios, y deben invertir en tecnología para automatizar procesos y ser más eficientes. Nosotros somos proveedores de tecnología para grandes industrias, bancos y compañías de servicios y estamos viendo que, inversiones que estaban frenadas por las restricciones para girar dividendos o importar tecnología que existían con el anterior gobierno, hoy se están destrabando y los negocios se encaminan otra vez.

¿Hacen investigación y desarrollo aquí?

Hemos hecho algunos desarrollos conjuntos entre nuestros equipos de Buenos Aires y San Pablo, Brasil. Argentina es para nosotros un lugar muy importante dentro de la región, porque tenemos gente capacitada. Estamos exportando un 10% de los servicios y pensamos que hay muchas posibilidades de crecimiento, sobre todo en el mercado regional. Hoy, el 70% de los ingresos de la oficina local provienen de compañías a las que servimos en más de un país, generalmente multilatinas.

¿Cuáles son las ventajas de exportar servicios tecnológicos desde Argentina?

La principal ventaja son los recursos humanos. En cuanto a costos laborales, son altos, al igual que en Brasil. No estoy hablando de salarios, pero costos asociados al empleo, que entiendo el gobierno local está trabajando en reducirlos.