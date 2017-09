Adjudican proyectos para ampliar el 10% la capacidad de generación eléctrica

El Ministerio de Energía adjudicará el próximo viernes 22 proyectos para generar energía termoeléctrica a partir del cierre de ciclo combinado o cogeneración, que significarán una inversión privada cercana a los u$s 3000 millones y ampliará la capacidad de generación en unos 3300 MW de potencia.



La licitación convocada por el Gobierno en mayo despertó un mayor interés del que esperaba el oficialismo, que prevé ampliar casi un 10% la actual capacidad de generación. En los días más calurosos, la demanda eléctrica nacional llega a los 25.000 MW de potencia.

Según informó la cartera que conduce Juan José Aranguren, de las 40 propuestas que recibió, encuadrados en la Resolución 287-E/2017 de la Secretaría de Energía Eléctrica, el miércoles pasado se abrieron los sobres con las ofertas económicas de los 33 proyectos "admisibles".

En concreto, son 17 ofertas para generación a partir de cierre de ciclo combinado, con una potencia de total de 1816 MW, un costo fijo medio de u$s 24.208 por MW al mes y un costo variable no combustible (CVNC) de u$s 21,3 por MWh en promedio. En tanto, para cogeneración se admitieron 16 proyectos por 2241 MW, u$s 28.278/MWmes de costo fijo medio y u$s 6,3/MWh de CNVC en promedio.

La cantidad de propuestas que se canalizaron a través de la Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, a cargo del Ingeniero Osvaldo Rolando, es entendida como un éxito dentro del Ministerio. El 9 de agosto, en medio de la presentación de las ofertas, se destacaba en la sala que estaban "todos los privados" que confiaban en la nueva política energética. En el sector están atentos a los movimientos de Central Puerto, la empresa de Nicolás Caputo.

La eléctrica del mejor amigo del presidente Mauricio Macri compite con 3 proyectos (Luján de Cuyo, en Mendoza, por 93 MW y un costo fijo de u$s 17.100/MWmes; San Lorenzo, en Santa Fe, por 330 MW y u$s 17.000/Mwmes; y uno alternativo en la localidad santafesina por 316 MW y u$s 17.210/MWmes, todos con un CNVC de u$s 8/MWh) contra otras propuestas de Albares Energía, Albares Generación, Albares Servicios, Generación Mediterránea, MSU Energy Cogeneración, Transportadora de Gas del Sur e YPF Energía Eléctrica.

De los 2241 MW ofertados en cogeneración, hay 1700 MW que competirán por superposición de las propuestas.

Por su parte, Araucaria Generation, Central Térmica Loma de la Lata, Generación Mediterránea, Pampa Energía, Río Energy, UENSA, UGEN e YGEN (de YPF) son las compañías que ofertaron un total de 1811 MW en cierre de ciclo combinado, de los que quedarán en competencia 1600 MW.

Después de la adjudicación de ofertas, dentro de poco menos de tres semanas (el 20 se comunicará el resultado de la evaluación de las propuestas), el 22 de noviembre se procederá a firmar los contratos.

Mientras tanto, la Subsecretaría de Energías Renovables, a cargo del Ingeniero Sebastián Kind, avanza con la licitación para generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables mediante el programa RenovAr 2, que adjudicará otros 1100 MW de potencia.

Con todo, la idea oficial es superar la "emergencia eléctrica", que se extiende desde diciembre de 2015 hasta el último día de este año. Aún con escasos proyectos en marcha de los atraídos por la Resolución 21-E/2016 de la Secretaría de Energía Eléctrica y con las inversiones de las distribuidoras en aumento, el sector estima bajar notablemente la cantidad y la duración de los cortes de luz en el verano.

En el último período, se redujeron un 40% respecto al primer verano de la administración del nuevo Gobierno y, si bien nadie va a difundir su pronóstico, se calcula que este año se podrían disminuir al menos otro 20%, si la temperatura acompaña.