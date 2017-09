El mundo de los negocios

Reconocimiento

Concurso

Gas

Empoderamiento

Inauguración

Aniversario

Nitrógeno

Campaña gruesa

Preventa

En el marco del 10º aniversario de Argentina Green Building Council (AGBC), el Estudio Swiecicki Arquitectos / Esarq fue reconocido por contar con la mayor cantidad de edificios certificados LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) en el país, premio que compartió con el estudio Mario Roberto Álvarez & Asociados. Actualmente, Esarq cuenta con 6 edificios certificados bajo esa normativa y 12 en vías de certificación en toda la Argentina, que suman 153.000 m2.Weleda lanzó una competencia que premiará al ganador con tres meses de viaje por el mundo y un premio adicional de 10.000 euros. La aventura propone viajar por 11 países para conocer y apreciar la naturaleza, expandir horizontes, explorar y conocer acerca de los cultivos de la compañía. La primera etapa del concurso comprende de la convocatoria de participantes a través de un voto interno y abierto a todo el público online. Cada competidor deberá obtener la mayor cantidad de votos posibles a través de la plataforma online dedicada a la Global Garden para quedar en la lista regional de 6 candidatos por cada país. Más en www.weledaglobalgarden.com/argGas Natural Fenosa presentó "Ampliando Redes", su plan de inversiones para el quinquenio 2017-2021, de $ 6500 millones, destinados a obras de infraestructura para el mantenimiento, la confiabilidad y la expansión del sistema de distribución; así como a la mejora del servicio aplicando nuevas tecnologías. El plan permitirá llegar con las redes de gas natural a más barrios del conurbano bonaerense, incorporando a 50.000 vecinos por año. Dentro de este plan, en San Fernando se realizaron obras de ampliación de la capacidad y adecuación de las estaciones reguladoras de presión en los barrios Fate e Infico, con el objetivo de mejorar y optimizar el sistema de distribución para más de 42.000 clientes residenciales y 1000 comerciales.En el marco de una firma pública de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, Prevención Salud asumió junto a otras 14 empresas el compromiso de empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad desde un enfoque de igualdad de género. En representación de la prepaga participaron el Director General de Negocios Internacionales y Especiales del Grupo Sancor Seguros, Edgardo Bovo y la Gerente de RSE, Betina Azugna.La nueva pista del aeropuerto tucumano Benjamín Matienzo fue inaugurada en un acto que contó con la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri; del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; del gobernador de Tucumán, Juan Manzur; del presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian; del presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Patricio Di Stefano y autoridades provinciales y locales. La pista fue íntegramente renovada con la más alta tecnología y que demandó el traslado del ILS y de dos canales de riego que atravesaban el predio aeroportuario. Además se instaló un nuevo sistema de balizamiento LED en los 3500 metros de longitud, que la transforman en la más larga del país.Branding Merchandising celebró su 20º aniversario en el mercado argentino trabajando para las marcas más importantes del país. La empresa, que proyecta ventas superiores a los $ 100 millones de pesos para este año, cuenta con un showroom en Puerto Madero que ofrece todas las novedades en materia de merchandising, tanto artículos nacionales ocmo importados.Neumen anuncia el lanzamiento de su servicio para inflar los neumáticos de los automóviles con nitrógeno. El mismo, permite un nivel adecuado de presión, ocasionando contacto uniforme con el suelo; alargar la vida útil de los neumáticos en un 25%, ayuda en el ahorro de combustible, elimina la oxidación interna de la llanta, daña menos el medio ambiente y en caso de pinchadura, el neumático se desinfla más lentamente. Más información en www.autoneumen.com.La Bolsa de Cereales realizará el próximo 27 de septiembre, en su sede de avenida Corrientes 123, el Segundo Congreso de Perspectivas Agrícolas y la Cuarta Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales de la Fundación INAI. El evento servirá el marco para el lanzamiento de la campaña gruesa 2017-2018. Contará con la presencia de expertos del sector privado, como así también de gobiernos y organismos internacionales quienes analizarán las últimas novedades del sector.Los Pinos Resort & Spa Termal lanzó una preventa para disfrutar en la temporada de verano 2018, en la ciudad de Termas de Rio Hondo con los beneficios de vivir una experiencia en el primer all inclusive del país. El servicio no se limita al régimen de comidas, sino que incluye los entretenimientos y el uso de las instalaciones deportivas, cine y espacios para quienes desean un momento tranquilo disfrutando de la lectura. Más en www.lospinoshotel.com.ar.