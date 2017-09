Ventas minoristas bajaron 0,3% en agosto

Las ventas, medidas en cantidades, de los comercios minoristas retrocedieron 0,3% en agosto en relación a igual mes del año pasado, informó la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). Con el resultado, se acumuló una baja de 2,6% interanual en los primeros ocho meses de 2017.

Según la entidad, las ventas minoristas en el mes que acaba de terminar cayeron 8,7% contra julio último, aunque CAME consideró que se debe a "factores estacionales ya que se compara con un mes en el cual el consumo habitualmente salta de la mano del aguinaldo y las vacaciones" de invierno.

"Como viene sucediendo en los últimos períodos, nuevamente los datos de agosto presentaron mucha variabilidad según la provincia, ciudad, zona donde del comercio o rubro", indicó el informe de la CAME.

Señaló que el mes pasado crecieron las cantidades vendidas en el 55,1% de los 1750 negocios relevados, mientras en el resto continuó la tendencia negativa.

El titular de la CAME, Fabián Tarrío, evaluó que "lentamente y con comportamiento dispar el comercio empieza a moverse con más entusiasmo" y manifestó que en el sector esperan que "2017 pueda finalizar con la actividad comercial en alza"

En el informe, se sostuvo que durante agosto "en la franja de ingresos medios y altos, hubo más negocios en alza que en los sectores de bajos recursos, en los que todavía se nota la falta de poder adquisitivo". Así, aclaró que "el cliente sigue moviéndose con mucha cautela y controlando sus gastos, en algunos rubros más que en otros".

Y señaló que "con descuentos muy agresivos, los negocios de casi todos los rubros salieron a la caza de compradores". El rubro por excelencia en la aplicación de ese tipo de promociones fue el de indumentaria y textil, de los más resentidos en los últimos tiempos. Según CAME, el sector presentó "más rebajas, se aplicaron promociones 2x1 o 3x2 en productos como jeans, sacos, remeras, tapados, que tuvieron buenos resultados", destacó.

"Se notó este mes más optimismo entre los empresarios. Incluso en las tiendas que aún siguen cayendo", resaltó el análisis de la entidad empresaria.

Además, resaltó que "en la medida en que se va conociendo la evolución positiva de diversos indicadores económicos, hay más confianza en que la actividad comercial comience a repuntar en los próximos dos meses para cerrar con un buen fin de año en ventas".

Los sectores que alcanzaron mejores resultados fueron Jugueterías, traccionado por el Día del Niño, y Materiales para la construcción, ambos con un alza anual de 2,5%.