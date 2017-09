Comenzaron a recuperar su libertad los detenidos en Plaza de Mayo

El juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó hoy la excarcelación de al menos 30 de los 31 detenidos luego de la marcha a Plaza de Mayo para reclamar por la aparición de Santiago Maldonado. Lo hizo tras una extensa indagatoria de casi 12 horas.

Los detenidos ya han empezado a recuperar la libertad, dijo a Cronista.com Liliana Alaniz, que tiene a cargo la defensa de algunos de los imputados. Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) estimó que en horas de la madrugada estarían todos libres, a medida que las defensas vayan recibibiendo las notificaciones de cada uno de ellos.

La letrada confirmó que los manifestantes obtuvieron la libertad en calidad de imputados, al tiempo que advirtió que los “delitos que se le imputan son completamente vagos”. Dijo, además, que pedirán la nulidad de toda la causa. También precisó sobre la situación de uno de los detenidos, de origen venezolano, respecto del cual trascendió que sería el único que aún no sería liberado, tras haber presentado un documento falso. “Lo único que sabemos es que su excarcelación aún no ha sido notificada, lo que no significa que no se la hayan dictado”, dijo.

Luego de las audiencias de hoy, Martínez de Giorgi se entrevistó con un grupo de representantes del Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, a quienes les habría anticipado su conformidad para dictar la excarcelaciones de los acusados a la brevedad.



María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), reveló que durante la reunión se le hicieron al magistrado una ‘serie de señalamientos‘ que a su juicio permitirían ver que se trató de ‘causas armadas por la policía‘.



Ismael Jalil, otro de los abogados defensores, aseguró que se trata de una ‘causa políticamente armada‘ contra los 31 presos, entre quienes se encuentran docentes y trabajadores de medios de prensa alternativos.



“No tienen nada que ver con los incidentes. La figura que se les imputa implica que tienen que ser ellos los que los provocan‘, cuestionó.

‘Acaban de retener por 72 horas injustamente a trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Van a pagar esto‘, sentenció.



Los manifestantes, que estaban alojados en cuatro dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, están acusados de haber cometido los delitos de ‘intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad”.



Una docena de los detenidos habían sido derivados a la Comisaría 12, del barrio porteño de Caballito; siete a la Comisaría 15, de Retiro; y 14 a la Comisaría 30, de Barracas.



Los enfrentamientos de la policía con manifestantes se generaron luego de la multitudinaria marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que no registró incidentes hasta varias horas después del acto, y derivaron en que un puñado de ellos comenzara a quemar contenedores de basura, pintaran paredes y rompieran vidrios de comercios y edificios públicos.



Según fuentes de la propia policía, un total de quince efectivos resultaron lesionados durante la protesta.



La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, opinó que los disturbios durante la movilización ‘estaban preparados de antemano‘.



“Los disturbios estaban preparados de antemano. Están detrás de los árboles esperando que le den una orden. La Bullrich dijo que las balas de goma no matan. Las balas de goma también matan‘, aseguró la referente de los derechos humanos.