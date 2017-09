Tras la marcha por Maldonado, el Gobierno respaldó a la ministra de Seguridad

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló hoy que "lo que no escuchamos para nada es el repudio a la violencia" respecto a los sucesos producidos en El Bolsón contra personal de Gendarmería, de quienes agregó que "son trabajadores y no puede ser que haya silencio respecto a esos ataques" que se produjeron ayer, tras el acto para pedir por la aparición de Santiago Maldonado.

En distintos momento de diálogo que sostuvo con las radios Continental y Mitre, el jefe de Gabinete se refirió a los incidentes posteriores al acto por la aparición de Santiago Maldonado y al diálogo que mantuvo -entonces- con el presidente Mauricio Macri. "Hablamos anoche, y hoy también", afirmó, y contó que abordaron "la preocupación que generan estos incidentes y de la clara condena a la violencia".

"Tiene que haber una sanción ejemplar por parte de la Justicia", consideró. Para Peña, "la clave en esto es alejar el ruido político, que genera dudas, complica la investigación". El funcionario dijo que hay canales de diálogo abiertos entre el Gobierno y la representación letrada de la familia Maldonado.

"Hay un diálogo con la abogada de la familia, del Ministerio de Justicia y de la Secretaria de Derechos Humanos. De nuestra parte la apertura es total", destacó. "Lo que no escuchamos para nada es el repudio de la violencia en cualquiera de sus formas", criticó el jefe de Gabinete.

"El otro día, en la Cámara de Diputados escuchaba discursos para ir horadando. Ellos (por el kirchnerismo) decían que eran la voz de la democracia, pero los votantes dicen otra cosa. Tienen que ser respetuosos, hoy son minoría", aseguró.

El jefe de Gabinete repudió -además- los ataques que se produjeron ayer contra dependencias de Gendarmería en Capital Federal y en El Bolsón. "Los Gendarmes son personas, son trabajadores, y no puede ser que haya silencio respecto a esos ataques", afirmó. En la marcha que se realizó ayer para reclamar la aparición con vida del artesano, Sergio Maldonado, su hermano, pidió en su discurso la renuncia de Bullrich, a quien Peña hoy respaldó.

"No vamos a discutir las críticas de un familiar en una situación así. Respaldamos el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich, no sólo en este tema, sino en la lucha contra el narcotráfico", aseveró en declaraciones a radio Continental.

"Si algo hemos aprendido de estas situaciones que nos generan angustia, es que no tenemos que entrar en una discusión con los familiares. Entendemos la angustia y su palabra desde ese lugar", añadió. En su apoyo a la funcionaria encargada de la cartera de Seguridad, el jefe de Gabinete puso en cuestión "la hipocresía de algunos sectores políticos que, cuando gobernaron, no fueron capaces de brindar seguridad ciudadana, ni de combatir el narcotráfico".

Al referirse a la investigación de la desaparición de Maldonado, de la que ayer se cumplió un mes, afirmó: "Lo que uno ve en la investigación es que no hay un elemento concreto y fehaciente que permita verificar la denuncia de que fue llevado por Gendarmería. Tampoco hay elementos concretos para demostrar que no fue así. Están todas las hipótesis abiertas, porque no hay confirmación fehaciente de prácticamente nada", indicó el ministro coordinador en declaraciones a radio Continental. Peña recalcó que "lo más importante es destacar que están todas las hipótesis abiertas, que no vamos a permitir ningún tipo de encubrimiento".