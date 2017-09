Déficit nao tem fin: el rojo comercial con Brasil fue en agosto de u$s 776 millones

Después de haber tocado un récord de déficit comercial bilateral con Brasil en julio pasado con u$s 800 millones, el resultado de agosto consolida los números rojos para la Argentina, ya que cerró con un saldo negativo por u$s 776 millones, un 75% más de lo que se había registrado en el mismo mes de 2016.

De acuerdo con un informe de la consultora Abeceb en base a datos provistos por el gobierno de Michel Temer, el déficit comercial resultó de los u$s u$s 1625 millones de importaciones desde Brasil contra u$s 849 millones de exportaciones argentinas al país vecino.

"Los datos del comercio bilateral de agosto volvieron a reflejar un fuerte aumento de las importaciones argentinas, y una dinámica positiva pero moderada de las exportaciones a Brasil. Mientras que las importaciones aumentaron 30,8%, las exportaciones crecieron 6,5%", señala la consultora.

Ítems

Los vehículos y autopartes (incluyendo motores) fueron claves en el crecimiento de las exportaciones argentinas durante agosto, indicó Abeceb. "Otros rubros que impulsaron las exportaciones durante el mes fueron: trigo, algunos productos de la pesca, fertilizantes y gas", señala el documento.

En relación a las importaciones, los bienes responsables del crecimiento del 30,8% interanual "siguen en línea con los de los meses anteriores, con un aumento liderado por las compras de vehículos automotores".

Vehículos y autopartes crecen tanto en importaciones de como en exportaciones a Brasil.

"Los demás productos que contribuyeron significativamente al aumento corresponden a los sectores de la economía con mejor desempeño: los insumos para la producción agrícola, puntualmente tractores, maquinaria agrícola e insecticidas, y los insumos para la construcción, puntualmente semi-manufacturados de hierro y máquinas aplanadoras", indica el análisis.

Con el resultado de agosto, el déficit acumulado en lo que va del año asciende a u$s 5286 millones, un 75% por encima del valor registrado en el mismo periodo de 2016.