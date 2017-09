Advierten que el tipo de cambio está retrasado y debería ubicarse en $ 23,12

Para que el dólar recupere el nivel que tenía en diciembre de 2015, al momento de asumir el Gobierno de Mauricio Macri, la cotización de la divisa estadounidense debería ubicarse en 23,12 pesos.



De acuerdo con el último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, el tipo de cambio real se ubicó en julio un 3,7% por encima del guarismo registrado en junio. Por ello, indicó el reporte, el atraso cambiario acumulado con relación a diciembre de 2015 se ubicó ese mes en 22,3%.



“La recuperación tiene que ver con el avance registrado en la cotización nominal del dólar, por un conjunto de factores: la incertidumbre por el proceso electoral, que disparó la demanda; la retención de parte de la cosecha de soja a la espera de la futura baja de retenciones, que redujo la oferta de divisas”, evaluó el director del CENE, Víctor Beker.

También colocó en el mismo plano “el incremento en las importaciones, que se tradujo en un déficit en la balanza comercial de u$s 3.482 millones en los primeros siete meses del año”. No obstante -según el directivo-, “desde mayo último se revirtió la tendencia al atraso cambiario, que acarreaba una continua pérdida de competitividad”.



El atraso cambiario se calcula tomando como base el valor del dólar en diciembre de 2015, luego del levantamiento del cepo cambiario: se estima su evolución hasta la actualidad, a la que se le agrega la inflación en los Estados Unidos, medida por el índice de precios al productor, explicó el CENE, en un comunicado.



Además, añadió que ese indicador se divide por la evolución del Índice de Precios al Consumidor para el rubro servicios; mientras la inflación estadounidense mide la pérdida de poder adquisitivo del dólar, la inflación local de los servicios aproxima la pérdida de valor del peso en términos de los bienes no comercializables.