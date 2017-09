Cristina desembarcó en tierra de Cambiemos

Un día después de relanzar su campaña en La Plata, para celebrar la tardía confirmación de su pírrica victoria en las PASO, Cristina Fernández de Kirchner volvió ayer a un distrito de Cambiemos. En el Lanús de Néstor Grindetti, ex funcionario porteño del PRO, la candidata a senadora por Unidad Ciudadana (UC) llamó a "trabajar en una campaña ciudadana", al tiempo que advirtió que en octubre "se define" si la tercera silla de la Cámara alta la ocupa su compañero de fórmula, Jorge Taiana, o la postulante oficialista Gladys González, que secunda a Esteban Bullrich.

Con vistas a las generales del 22O, la ex Presidenta visitó el territorio donde su Unidad Ciudadana terminó en el segundo lugar en las primarias, al reunir en la categoría a concejales el 34,4% frente al 36,6% del oficialismo, de acuerdo al escrutinio definitivo. Es uno de los distritos, que hasta el 2015 estuvo en manos del peronismo, que más preocupó al comando de Cambiemos por su flojo desempeño. El encuentro de la ex mandataria, que se desarrolló en la Universidad Nacional de Lanús, reunió a todas las listas K locales que participaron de las PASO, por lo que se ratificó el objetivo de "trabajar fuertemente en una campaña ciudadana junto a los vecinos y dirigentes".

En la búsqueda de adhesiones electorales, apuntado al universo de votantes massistas y randazzistas, los asistentes coincidieron en "profundizar el acercamiento con diversos sectores para lograr acuerdos programáticos que permitan lograr una representación parlamentaria que pueda frenar el ajuste y el avasallamiento de los derechos democráticos", consignó un comunicado.

Así como Bullrich estuvo días atrás en una escuela de Berisso, lo que levantó polémica, también ayer Cristina Kirchner compartió una charla con alumnos de Avellaneda en "Abremate", un centro interactivo de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Lanús.