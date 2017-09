Críticas del kirchnerismo por programas de vivienda y el plan de urbanización de villas

El kirchnerismo aprovechó la difusión de los datos provisorios de la ejecución presupuestaria en la Ciudad para pegarle al Gobierno porteño, de cara a la contienda electoral de octubre y en la que el espacio identificado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pretende volver a imponerse como la fuerza opositora mayoritaria.

A través de La Fabrica Porteña, una plataforma que se autodefine como dedicada a la "producción de información, ideas y propuestas sobre y para la Ciudad", el kirchnerismo salió a divulgar que en los primeros seis meses del año el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) ejecutó solamente un 14% del presupuesto asignado, un 7% del programa de "Reintegración, Integración y Transformación de Villas" y un 15% del programa de "Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en el Barrio 31".

El think tank también estimó que las obras destinadas a la infraestructura escolar "muestran un bajo nivel de ejecución (34%) sumado a una baja ejecución del programa de Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria de la Dirección General de Servicios a las Escuelas (23%)".

El espacio identificado con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también criticó la ley aprobada por la Legislatura a instancias del oficialismo para tomar deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del Polo Educativo en la Villa 31, por un máximo de u$s 100 millones.

Desde el Gobierno porteño refutaron esas cifras y aseguraron que a fin de año se habrá ejecutado entre el 93 y el 95% del presupuesto requerido y aprobado por la Legislatura en diciembre de 2016.