Exxon invertirá u$s 200 millones en Vaca Muerta

El vicepresidente de la petrolera ExxonMobil, Darren Woods, anunció una inversión de u$s 200 millones en Vaca Muerta.

Woods le comunicó el desembolso al presidente Mauricio Macri en un encuentro que el propio mandatario dio a conocer en la red social twitter.

Sin mayores detalles del encuentro ni del desarrollo de la inversión algunos especula que forma parte de un paquete que rondaría los u$s 800 millones que la empresa estadounidense tiene "reservado" para esa zona de Neuquén desde Presidencia enviaron un comunicado anunciando el monto y que la petrolera lo destinará a un desarrollo en Vaca Muerta

La norteamericana ExxonMobil ya tiene presencia en Vaca Muerta a través de XTO Energy, una de las petroleras con mayor know how no convencional de los Estados Unidos y en este momento está está terminando de desarrollar un pozo de 3.000 metros de rama horizontal en el área denominada Los Toldos 1.

Hasta ahora lleva desembolsado una cifra un poco menor a la que le anunció ayer al presidente Macri y, según había dicho el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez cuando se reunió en Houston, Estados Unidos, con los ejecutivos Exxon para evaluar las actividades en la cuenca neuquina, de los resultados de este tercer pozo que está desarrollando la estadounidense, la compañía solicitaría una concesión no convencional de 35 años en la zona de Vaca Muerta.

De suceder de esa manera, la provincia espera que la compañía petrolero incremente sustancialmente los anuncios de inversiones en el área.

Desde que ExxonMobil desembarcó en la zona de Vaca Muerta que se ha convertido en la joya de la corona de las inversiones argentinas lleva desarrollado cuatro perforaciones en shale. Las anteriores fueron en Bajo del Choique y Parva Negra.