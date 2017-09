Fuerte tironeo político por la ley para promover la Marina Mercante

Tras varios intentos, frustrados por el bloqueo oficialista, los proyectos de ley para apuntalar a la industria naval y a la Marina Mercante consiguieron esta semana un tibio avance en Diputados, con dictamen de mayoría en la comisión de Intereses Marítimos. Allí, el PJ-Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista se unieron para empujar las iniciativas, resistidas por el Gobierno. Pero, a pesar de la presión opositora, Cambiemos tiene todavía la llave para decidir la suerte de los textos, ya que para llegar al recinto todavía necesitan el aval de las comisiones de Industria (a cargo del massista José Ignacio de Mendiguren) y de Presupuesto (en manos del macrista Luciano Laspina).

Los proyectos, que avanzaron el martes en la comisión que preside el kirchnerista Julio Solanas, disponen la creación de un fondo de no menos de $ 1.500 millones para incentivar la producción y la reparación de buques; además de establecer beneficios fiscales, tributarios y previsionales para ese sector productivo por el término de veinte años. "Este dictamen se firma luego de mucho tiempo de trabajo en diálogo con todos los sectores involucrados y en función del respeto hacia muchísima gente que tiene expectativas y esperanzas en estos dos proyectos", destacó el entrerriano Solanas.

El diputado consiguió avanzar con el tema luego de algunos intentos en los que no pudo conseguir el quórum en la comisión debido a la ausencia de los legisladores de Cambiemos. El martes los convocó con un temario no conflictivo que no incluía los proyectos sobre industria naval y Marina Mercante. Ambos textos fueron finalmente incorporados en el debate por pedido de Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Marcela Passo (Frente Renovador) y Fernanda Raverta (PJ-FpV). Una jugada preparada de antemano.

Así, la oposición pudo firmar dictámenes para los proyectos que ya venían con media sanción del Senado. Los diputados, sin embargo, incluyeron en su dictamen algunos cambios consensuados con los gremios. Por esas modificaciones, de lograr su aprobación en el recinto, los textos volverían al Senado.

En paralelo, descontento con los lineamientos generales de las iniciativas, Cambiemos venía trabajando en una redacción propia, que todavía no vio la luz. Según pudo saber El Cronista de un encumbrado legislador oficialista, la propuesta es menos generosa de la que sancionó el Senado. El Gobierno, explicaron en el macrismo, apunta a desarmar los regímenes especiales, no a conservarlos y mucho menos a crearlos.

Acumularlos, dice la Casa Rosada, es sacrificar recaudación. Por eso, el oficialismo retocó el proyecto de ley para no sentar precedentes y, además, para desincentivar la idea de que "cualquiera viene, hace un lobby y se lleva una ley". De todas formas, también admiten en el oficialismo, la aplicación de la ley no tendría costo fiscal inmediato porque hoy la industria naval no genera recaudación.