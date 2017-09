Animadas por las PASO, las acciones treparon hasta 40% en agosto

La sorpresa del mercado por el buen desempeño de Cambiemos en las PASO se materializó en las ganancias de agosto. La mayoría de las acciones del Merval registraron subas de dos dígitos, siendo el salto de casi 40% de Transener el más destacado.

El sector energético fue el que más creció, seguido por el sector financiero. El Merval, en tanto, se incrementó un 9% y terminó ayer en un nivel máximo de 23.567 unidades. Es que el mercado se anticipó a que una buena elección del oficialismo en octubre le daría la fuerza suficiente al Gobierno para llevar a cabo las reformas pendientes.

También tras las PASO se desinfló el tipo de cambio. El dólar perdió 33 centavos, o 1,9%, en el mes, ayer cerró a $ 17,31 en terreno mayorista y a $ 17,60 en las pizarras, una baja respecto del miércoles. Más allá de la caída, lo llamativo fue el récord operado en futuros durante agosto: desde Rofex informaron que, con un total de u$s 15.855 millones, fue el mes "de mayor negociación de futuros de dólar en toda la historia". El monto representa un aumento de 80% respecto del mismo mes de 2016, cuando se operaron unos u$s 8.900 millones. A su vez, esta cifra es un 21% superior a la del último récord de mayo pasado, de u$s 13.054 millones.

"El futuro del Indice Merval también obtuvo una marca histórica, al registrar un volumen de 48.583 contratos, mostrando un crecimiento de un 26% respecto del último récord alcanzado en junio último, cuando se negociaron 38.654 contratos", informaron también en Rofex.

Después de Transener y su alza de 39,8%, las acciones del Merval que sobresalieron fueron Grupo Galicia, Transportadora Gas del Norte, Banco Macro y Petrolera Pampa, por sus avances de 23,5%, 19%, 18,8% y 15%, en ese orden.

Juan Manuel Palacio, de Bull Market Brokers, aseguró que fueron las PASO el principal driver: "Básicamente el alza se debió al resultado de las primarias]; hasta el jueves anterior a la elección los precios estaban para abajo. Las energéticas saltaron porque con la victoria de Cambiemos el Gobierno cuenta con más espalda política para seguir el proceso de ajuste de tarifas". En cuanto a los bancos, Palacio señaló que el avance más fuerte se dio la semana pasada, gracias a la firmeza de los bonos y a la calma del dólar.

"Por sus tenencias de títulos y por cómo están posicionados, una caída en los bono o del dólar, los hace perder", explicó.

Según detallaron en Tavelli & Cía, la renta fija presentó un comportamiento mayormente alcista, en especial los bonos en dólares, con mejoras en las paridades tras los resultados de las PASO: "Pese a la baja del tipo de cambio, los títulos denominados en dólares obtuvieron variaciones positivas a lo largo de toda la curva, pero con mayor intensidad en el tramo largo, donde los bonos treparon hasta 7% con mejora de paridades". Si bien son instrumentos menos líquidos, los cupones finalizaron con subas de hasta más de 12% y fueron "los claros ganadores" de este mercado.



Además de las elecciones, el gerente de Negocios Institucionales de Allaria Ledesma, Marcelo Elbaum, sostuvo que el escenario internacional también colaboró en la tendencia alcista de agosto. En esa línea, resaltó que el dólar se continúa devaluando frente a las principales monedas, la tasa del bono del Tesoro 10 años se ubica en 2,13% y hay dudas sobre si la Reserva Federal elevará otra vez la tasa este año. En cuanto a lo que viene, el experto dijo que aunque mucha de la expectativa de octubre está incorporada en precios, el mercado apuesta a que, con una buena elección, el Gobierno podrá avanzar en las reformas tributaria, laboral y previsional.