En julio casi se duplicó el giro de dividendos al exterior

De acuerdo con los datos publicados en el último informe del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) elaborado por el Banco Central (BCRA), en julio se registró una salida bruta por u$s 238 millones en concepto de giro de utilidades. Ese monto casi duplicó al de julio de 2016, que había sido de u$s 125 millones. Los sectores que más dólares enviaron al exterior fueron las entidades financieras (u$s 144 millones) y el rubro "Alimentos, bebidas y tabaco" (u$s 31 millones).

Como contracara de la salida de dólares por dividendos, los no residentes trajeron u$s 451 millones al país en julio. Dicho monto se repartió en u$s 217 millones en inversiones de cartera y u$s 234 millones en inversiones directas. "Con este total, las inversiones de no residentes mostraron un aumento en términos netos de u$s 166 millones respecto al mismo mes del año previo (58% interanual)", indicó el BCRA.

La autoridad monetaria destacó que es posible diferenciar qué parte de las inversiones de portafolio se mantuvieron en dólares inicialmente y cuántos fueron convertidos a pesos tras ingresar al país. "Dicha diferenciación es útil a la hora de acotar el análisis de los flujos que pueden ser invertidos en el mercado financiero en moneda local", sostuvo la autoridad monetaria, en clara referencia a las operaciones de carry trade.

Según el informe, en julio las inversiones de cartera de no residentes destinadas inicialmente a pesos mostraron egresos netos por u$s 220 millones y revirtieron la tendencia que venían siguiendo en los primeros meses de 2017. En cambio, las inversiones financieras de no residentes que fueron acreditadas directamente en una cuenta en moneda extranjera totalizaron u$s 440 millones. El BCRA explicó en su blog que esos movimientos fueron por operaciones puntuales pero resaltó que los dólares se habrían mantenido en el país en agosto.

Por su parte, los ingresos brutos por inversiones directas de no residentes alcanzaron los u$s 240 millones, lo que significó una suba interanual de 50%. Los principales destinatarios de esos fondos fueron los sectores "Alimentos, bebidas y tabaco" (u$s 54 millones), "Petróleo" (u$s 50 millones), "Minería" (u$s 41 millones) e "Industria Química, Caucho y Plástico" (u$s 37 millones).

También se registraron ingresos por u$s 575 millones como consecuencia de la operatoria con títulos valores de entidades financieras en el mercado secundario. Esto representó una reversión de unos u$s 750 millones con respecto a los egresos observados en el mismo mes del año pasado.

Egresos por turismo

En julio también se incrementó un 18% interanual el déficit de la cuenta "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" del balance cambiario, ya que salieron u$s 896 millones. Según explicó el BCRA, los ingresos brutos de u$s 111 millones (es decir, un aumento de 18% interanual) no alcanzaron para contrarrestar el alza de los egresos, que totalizaron u$s 1007 millones (con una suba de 31% interanual). "Estas variaciones se encuentran en línea con los flujos de turistas observados en las estadísticas de turismo", señaló el informe de la autoridad monetaria.