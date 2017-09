"The Walking Dead" lanza un juego para cazar zombies inspirado en Pokemon GO

La exitosa serie "The Walking Dead" dará el salto a la realidad aumentada con un nuevo videojuego que, pese a que todavía no cuenta con fecha de lanzamiento, ya tiene su primer trailer oficial.

Se trata de "The Walking Dead: Our World", una app para teléfonos móviles muy parecida a Pokemon GO.

El nuevo emprendimiento "permitirá a los jugadores sumergirse completamente en la acción de la serie mezclando objetos digitales, tales como los clásicos personajes y otros elementos del juego, con el entorno propio de los jugadores", tal y como ha asegurado la cadena AMC a través de un comunicado en su blog.

Obviamente se trata de "matar" zombies, y contará con escenarios como tiendas de "conveniencia", hospitales, granjas, y todo lo necesario para defenderse de un "muerto viviente", e incluirá la aparición de sus personajes protagónicos, Rick, Daryl y Michonne.

De acuerdo con Apple, es un "Apocalipsis zombie" y permitirá a los jugadores vivir la lucha por la superviviencia "aunque en un entorno más familiar".

Así, AMC y Next Games unen nuevamente sus fuerzas para un videojuego sobre el universo de Robert Kirkman. Anteriormente, ambas compañías estrenaron "No Mans Land", un galardonado juego centrado en la serie del canal de televisión estadounidense que ya ha logrado más de 13 millones de descargas en todo el mundo.

La realidad virtual y aumentada tuvo un boom durante 2016 gracias al exitoso Pokemon Go en aplicaciones que llegó a Android e iOS, por lo que la inversión en estas tecnología pasó de u$s 1000 a u$s 2500 millones, tan solo en Europa, del año pasado a 2017, según proyecciones de Statista. Y de acuerdo con App Annie, Pokemon Go logró ganancias de u$s 950 millones sólo en 2016, lo cual dejó un buen sabor de boca a desarrolladores y marcas de videojuegos.

La octava temporada

La octava temporada de "The Walking Dead" se estrenará el próximo 22 de octubre en el canal AMC. Tal y como aseguran los productores de la misma, será una temporada que albergará grandes dosis de acción, algo que se ha echado de menos en la séptima entrega. Además, el primer capítulo será el número 100 desde que se estrenara el 31 de octubre 2010. Por esa misma razón, se espera que AMC cuente con un as bajo la manga para ese episodio que promete ser apasionante. Por lo tanto, habrá que esperar tanto para la nueva temporada como para este nuevo videojuego que aspira a convertirse en el próximo gran éxito de la realidad aumentada.