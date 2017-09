"Este año hubo que ajustarse el bolsillo, pero se van ordenando las cosas"

Ponerse en la piel de los más variados personajes le lleva meses de preparación. Necesita "captar su alma" para sentir que realmente se produjo la alquimia de la transformación. Si algo le sobra a Fátima Florez es tesón.

Optimista, en pleno disfrute de una feliz etapa de su vida artística, la imitadora, que llegó al público masivo a través de la TV por encarnar a la ex presidenta Cristina Kirchner, asegura que jamás recibió un sólo reproche ni del poder ni de la gente en la calle por "habitar" -como diría Almodóvar- a algunas de las figuras más polémicas de la política argentina. Florez pasó por la conducción de programas televisivos, la actuación como vedette de revistas, la participación en una película -Bañeros 4, Los Rompeolas- hasta llegar a escribir sus propios libretos.

En una charla con 3Días da su visión del país. Celebra que tanto en el gobierno anterior como en el actual, se mantuvo fuerte y vigente la democracia y sobre todo, la libertad de expresión, que en su definición, "es la base de todo". Aunque confiesa que opinar sobre política no es lo suyo, siente que los argentinos constituyen "un buen pueblo" y que eso es materia prima suficiente para salir adelante.

¿Tuviste problemas por imitar a Cristina Kirchner?

-No, en absoluto. Por el contrario, gracias a ese personaje me hice mucho más popular, más conocida. Nunca me han llamado para decirme "esto no nos gusta" o "dejá de hacerlo".



¿Sentiste el disgusto de gente del público por esas imitaciones?

-No, lo que pasa es que tanto en el caso de Cristina como en todos los demás que hago, no soy ofensiva. Siempre soy respetuosa del personaje, trato de ser muy fiel a él . No hago una burla, aunque luego por supuesto hago un poco de parodia o alguna caricatura, pero hasta ahora nunca tuve ningún problema con ninguna imitación.

¿Ahora también sumaste en tu repertorio a Carrió, Vidal, Michetti. ¿Imitarías a Juliana Awada?

-Hasta ahora no la hice porque no habla mucho, la gente no sabe como habla. Si hablara más, tendría más de dónde agarrarme para interpretar al personaje, porque si no, se me hace difícil.



¿Cómo es el proceso de preparar una imitación?

-Me sumerjo durante meses para hacer un solo personaje. Es un trabajo muy exhaustivo. Veo muchos videos, escucho muchos audios para sacar el color de la voz, y trato de captar el alma del personaje para creer que soy realmente yo y demostrarle eso a la gente, con sus gestos y sus movimientos. Uno tiene que estar muy seguro para improvisar. Está el libreto, que en el caso de las obras de teatro lo escribimos con mi marido (Norberto Marcos) y en la TV también, porque por ejemplo en el programa de Susana está Martín Guerra que escribe mis speechs pero también hay muchos aportes de mi parte.



¿Desde chica tenías la habilidad de imitar?

-Si, ya en la primaria imitaba a mis maestras, y en la secundaria, empecé a hacer algunas famosas. Después tomé clases de teatro y de danza para perfeccionarme.



¿También producís tus obras?

-Sí, con mi marido. Nos va muy bien. Le pagamos a los artistas y a los técnicos de acuerdo a la plata que entra, porque no tenemos esponsoreos, nos bancamos solos. Nos hicimos desde abajo, remando con obras chiquitas que después fueron haciéndose más grandes. Todo lo que ganamos lo invertimos en los espectáculos para entregar un lindo show.



¿Cómo ves hoy al país?

-Estamos en un momento de transición y cuando eso ocurre es complicado. Pero creo que somos un país muy rico, que hemos sido bendecidos con la tierra que tenemos... si uno mira el mundo, está bastante convulsionado. Está en nosotros sacar al país adelante. Tenemos una geografía impresionante, somos un buen pueblo. Fijáte en Europa; lo están pasando mal, con atentados...



¿Pensás que por la idiosincrasia argentina se puede conseguir ese objetivo o continuarán los enfrentamientos y las diferencias?

-Todo el mundo sabe que hubo, y por ahí en este momento también, la famosa grieta, y tiene que desaparecer. Los argentinos tenemos que estar unidos. Es la única forma de salir adelante. Si nos peleamos, es muy difícil lograrlo.



¿Te sorprendió el resultado de las PASO?

-No la tengo clara en materia de pronósticos electorales. Lo que pasó fue como un adelanto de lo que puede llegar a ser en octubre. No me sorprendió el resultado, me parece que está bien.



¿Qué tema social te preocupa?

-Me preocupa cuando veo gente durmiendo en la calle. Me da mucha tristeza. No tiene que haber gente en la calle, ni chicos pidiendo. Los chicos tienen que dormir en su casa, comer bien y al día siguiente ir a la escuela.

¿Qué diferencias percibís entre este gobierno y el anterior?

-Lo que veo tanto en el anterior como en el actual es que se vive en democracia y antes se pudo opinar tanto como ahora. Los artistas, los conductores, opinaban en un marco de libertad de expresión antes y ahora, y creo que eso es muy importante para un país, es la base de todo.



¿Qué opinás de la economía?

-Éste año fue más complicado, eso no lo duda nadie. Hubo un ajuste, todo el mundo tuvo que ajustarse el bolsillo para ordenar ciertas cosas. Fue un año complicado a nivel dinero, a la gente le cuesta más comprar comida, o una entrada de teatro. Pero tengo la esperanza de que vamos a salir adelante.



¿Qué te pareció la manifestación de la CGT?

-Lo que sé es que toda la vida hubo gremios que marcharon o hicieron paros.

Luchadora

Para una mujer humorista abrirse paso en el espectáculo no es fácil. Ella lo sintió así en sus inicios, hasta que, ya consagrada, las puertas comenzaron a abrírsele. Hoy Florez trabaja en la obra que ella y su esposo, Norberto Marcos, producen: Genias. No sólo la llevan por todo el país, sino que en octubre la presentarán en Miami. En enero volverá a Mar del Plata con una nueva pieza teatral, y esta temporada está participando en el programa de Susana Giménez, uno de los de mayor ráting de la TV.

"¿Cómo una mujer haciendo reír? Con ese 'lomo' tenés que ser vedette", le decían muchos productores cuando luchaba por incursionar en el rubro que la llevó a la fama. "Me encanta que ahora las cosas estén equiparadas", dice.