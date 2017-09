"Antes el propio Estado obligaba a empresas a cartelizarse"

Javier Iguacel, el titular de Vialidad Nacional, está convencido de que no hay corruptos sin corruptores y muestra un entusiasmo inusual para promover una purga en la órbita vial, casi un área testigo de contrataciones oscuras. "El Estado era un Papá Noel que decía a todo que sí, pero después no cumplía", sostiene el funcionario en diálogo con 3Días, repartiendo culpas por contrataciones muy dañinas para el erario.



Hay responsabilidades compartidas entre funcionarios y empresas

-Las obras se demoraban mucho por desorden presupuestario e interferencia de la política: Vialidad tenía que financiar emprendimientos en los que no tenía que ver por su naturaleza. Después, se ajustaban tomando como base un índice apócrifo como el del Indec. Además, las empresas tenían que pagar coimas para que se continuaran las obras.



Entonces

-Yo les dije a los constructores que no es sólo delito que coimeen a alguien sino que, si saben de un funcionario o colega que intervino en una operación del estilo y no lo avisan, son cómplices. Ése es el mensaje para todo el mundo. Yo hice catorce denuncias judiciales y en los próximos días voy a agregar otras tres. Y ya metimos multas a lo loco.



¿Cuánto retrocederán en la investigación de contratos?

-Tuvimos que hacernos cargo de muchos pero no vamos a hacer una caza de brujas, así que no vamos a mirar hacia atrás toda la historia.



Hay empresarios incómodos con el nuevo método de cotizar las obras y dicen que son más baratas pero que puede que no se terminen.

-Les entregamos un poco de riesgo pero ahora no hay discrecionalidad: cobran a plazo y los precios se actualizan a valor real. Hasta ahora todas las obras están en plena marcha. Antes ganaban plata y ahora también. La prueba es que cada vez tenemos más oferentes. Asi que los mismos que protestan, después hacen ofertas.



¿Diría que había márgenes muy altos y ahora no?

- Había de todo. Pero tanta distorsión que era difícil saber si sí o si no. Lo cierto es que estamos un 40% más abajo que las obras del kirchnerismo.



¿Y que hay de la cartelización denunciada por Roberto Lavagna?

-Esa denuncia fue mediática. Es una práctica muy difícil de probar, aún en los países más desarrollados. Lo que sí está claro es que el Estado puede velar para que eso no suceda. Hasta el 2003, se hacía el distraído y las empresas podían o no armar un club. En la era K el propio Estado los obligaba a cartelizarse.



¿Y cómo frenan el cartel?

-Nuestra modalidad de licitación es más transparente y abierta y hace que las empresas desconfíen entre ellas. Nadie sabe quién más tiene el pliego y eso genera desconfianza entre los potenciales oferentes: ahora un chico puede colarse por sorpresa en una licitación.



¿Vialidad puede considerarse como área testigo de contrataciones irregulares?

-Absolutamente. En todos los renglones. Estaba armado desde el kiosco al hipermercado.