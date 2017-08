La UIA con Macri: sin reclamos, el sector trazó la agenda de la competitividad

En el discurso que precedió al del presidente Mauricio Macri, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, trazó hoy los puntos en los que considera deben trabajar en conjunto el sector privado y el público para avanzar en “un vector clave para que Argentina establezca un vínculo virtuoso con el futuro: la competitividad”.

Acevedo enumeró los ítems a secas, sin reclamos puntuales. Habló de “sistema tributario, energía a precios competitivos, infraestructura, transporte, financiamiento”, como “algunos de los componentes de la competitividad que requieren del trabajo conjunto de todos nosotros”.

Esto porque “las lógicas de oposición terminan atentando contra el crecimiento de los países. Agro versus Industria, Capital versus Trabajo, Mercado Interno versus Mercado Externo, Finanzas versus Economía Real son parte de una miopía que nos deja en los márgenes de la historia”.

El titular de la central fabril no aprovechó, como en otras oportunidades, el aniversario gremial para realizar reclamos públicos sobre cuentas pendientes del Gobierno con el sector, lo que no significa que no existan. Los analistas advierten, en este punto, que la sintonía con el Ejecutivo es aceptable y que los vasos comunicantes son lo suficientemente fluidos que eximen de hacer demandas en la tribuna como en otras oportunidades.

Parte de ese buen clima se explica en números. Como publicó hoy El Cronista el Gobierno empezó a mostrar este año datos más alentadores. La actividad industrial, según informó hoy el INDEC, registró durante julio una expansión interanual de 5,9%. Por primera vez desde febrero de 2016 el acumulado anual pasó a terreno positivo.

Los datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el acumulado de los primeros cinco meses del año también muestran números positivos en casi todos los rubros. La construcción, por ejemplo, frenada el año pasado por el parate de la obra pública, creció 4,5% mientras transporte y comunicaciones aumentó 4% en el mismo período.

El dirigente fabril también se refirió a los “problemas que arrastramos desde hace décadas”, dentro de los cuales enumeró “la volatilidad macroeconómica, las crisis recurrentes, la inflación y la incapacidad para contar con una moneda nacional fuerte han obstaculizado la sustentabilidad de cualquier proyecto productivo que tuviera en su horizonte el largo plazo”.



“Los países que proyectan el futuro a través de la producción y la industria, se afincan sobre una serie de acciones que permiten a la inversión desplegar todo su potencial en el tiempo. Estamos hablando, nada más y nada menos, de colaborar entre todos para solucionar los temas de fondo que postergan el despegue de Argentina”, dijo.



Agregó que “solamente si logramos construir una industria que crezca sobre la base del progreso técnico podremos lograr una inserción internacional inteligente. No es otra cosa que pensar la competitividad desde una perspectiva integral”.



En lo que significa recoger el guante sobre un tema recurrente en los discursos presidenciales, Acevedo también reafirmó “nuestro compromiso por bajar la litigiosidad y erradicar la industria del juicio, para que quienes viven de perjudicar a empleadores y trabajadores no atenten contra la generación de empleo y la sustentabilidad de miles y miles de pymes”.



“De la misma forma apoyamos proyectos como la Ley de “compre argentino” –que ya fue enviada al Congreso–, para que el desarrollo de proveedores locales sea una herramienta para crecer y se constituya como la plataforma de multilatinas nacionales generadoras de divisas”, aseguró.