Las 8 definiciones de Sturzenegger para "mejorar el gasto público"

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, participó hoy en las XII Jornadas Nacionales del Sector Público, organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, donde expuso tres maneras para mejorar la gestión de lo público.

La primera tiene que ver con una buena utilización de los recursos públicos, "que la plata rinda", indicó.

La segunda, con el marco regulatorio que define el Estado. "Determinar reglas de juego asegurándose de no coartar la libertad donde no sea necesario, no burocratizar", explicó Sturzenegger.

Y la tercera, cómo definir las políticas que se implementan.

Estas fueron las frases más destacadas de su discurso:

- "Los gastos de capital en Argentina durante los últimos diez años han sido en promedio de 2,5% del PBI anuales. Una gestión transparente de dicho gasto hace que ese mismo monto permita construir obras que antes hubiesen costado un 3,75% del PBI. Este mayor impacto sería el dividendo de eliminar la corrupción en la obra pública".

- "Una de las grandes mejoras que veremos en nuestro país será cuando cada peso de los impuestos vaya encontrando un uso cada vez más eficiente y más útil para el conjunto de la sociedad.

- "Reducir la corrupción y duplicar la tasa de retorno de los proyectos multiplica por tres (es decir, aumenta en 200%) el impacto de la inversión en infraestructura sobre la economía".

- "Una de las cuestiones más complejas a la hora de abordar el diseño de un marco regulatorio eficaz consiste en evitar la tentación de la sobrerregulación, compulsión natural del Estado, y confiar más en la libertad, la transparencia y la competencia".

- "El Estado con sus regulaciones no sólo origina mayores o menores niveles de eficiencia, sino que también puede generar redistribuciones de riqueza".

- "Si una política social se puede experimentar para evaluar su eficacia, hay que hacerlo antes de realizar una implementación masiva, para evitar errores y optimizar su diseño".

- "Velar por un uso responsable de los recursos del Estado, implementar un marco regulatorio inteligente que garantice libertad, transparencia y competencia, y evaluar la efectividad de las políticas públicas antes de llevarlas a la práctica, son tres de las tareas ineludibles que debemos llevar a cabo para mejorar la calidad de nuestro gasto público".

- "La eterna discusión sobre si conviene mucho o poco Estado será saldada cuando sea palpable que los recursos están siendo destinados a una mejor calidad de vida para todos"