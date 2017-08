Ranking: cuánta plata lleva ganada Del Potro en lo que va del año

Gracias al triunfo en la primera ronda en el Abierto de los Estados Unidos (US Open) ante el suizo Henri Laaksonen, el tandilense Juan Martín del Potro embolsó unos 86.000 dólares más a su cuenta y sigue liderando, por un amplio margen, el ranking de los tenistas argentinos que mayor cantidad de dinero recaudó a lo largo de su carrera.

Sólo en lo que va de 2017, Del Potro -que ubica el puesto 28 en el ránking que elabora la ATP- ya sumó a su cuenta bancaria unos u$s 688.826 (incluido el premio por el triunfo ante Laaksonen).

De ese total, el tandilense ganó unos u$s 668.256 compitiendo de forma individual y unos u$s 20.570 en torneos de dobles.

“La Torre de Tandil” también se da el lujo de integrar el Top 30 de tenistas que mayor cantidad de dinero lleva recaudado, superando por un amplio margen al resto de sus compatriotas.

En la actualidad, la Del Potro se ubica en el puesto número 21 de ese Top 30 tras haber acumulado un total de u$s 16.981.529 a lo largo de su carrera y se encuentra muy por encima del cordobés David Nalbandian, que se encuentra en el puesto nro 50, tras haber acumulado u$s 11.123.125 a lo largo de su exitosa carrera.

El Top 30 de tenistas que más dinero lleva recaudado gracias a su rendimiento dentro de los torneos organizados por la ATP lo encabeza el serbio Novak Djokovic al ostentar la cifra de u$s 109.805.403.

Buenas noticias para Del Potro

La actual edición del US Open tendrá un aumento de los premios que rondará el 9 por ciento (unos u$s 4 millones) en comparación con la edición del año pasado, lo cuál dejará la cifra de premios en u$s 50,5 millones.

En esta edición, cada campeón embolsará unos u$s 3,7 millones, cifra que marca un incremento de 7,5% en comparación con el año pasado.

Del Potro, actual número 28 del mundo, se medirá en el transcurso de la jornada con el español Adrián Menéndez Maceiras, que se ubica en el puesto número 148 del ranking de la ATP.