Petrobras Brasil gana 2,4% y el Merval prolonga su racha positiva

Los papeles de Petrobras Brasil crecen 2,43 por ciento, a 77,95 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que gana 0,52 por ciento en la apertura, hasta situarse en las 23.5615,08 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las alzas más importantes las registran Distribuidora de Gas Cuyana (2,30%), Transener (1,93%), y Cresud (1,83%).

El total negociado en acciones asciende a 14.369.368 pesos, con un balance de 29 papeles en alza, 16 en baja, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

El avance de las acciones de Petrobras Brasil ocurre en sintonía con la recuperación del precio del crudo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI), que salta 2,68%, hasta los u$s 47,19 el barril de 159 litros en el Nymex.

En el panel general, las acciones de Cablevisión trepan 3,59%, a $ 438,50 cada una. Los papeles de Grupo Clarín, en tanto, ceden 0,94%, hasta los $ 63,30 cada uno.

Ayer, las acciones de Cablevisión (CVH) debutaron con un salto de 20,94%, a $ 423,30 pesos cada uno, tras arrancar la jornada con un valor de $ 350 por unidad.

"El volumen del Merval se mantiene por sobre el promedio y el indicador se mantiene por sobre los 23.000 puntos y cerca de su máximo histórico", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

"Lo que se viene observando en las últimas ruedas es una mayor selectividad en los activos y creemos es una tendencia se podría mantener en el corto plazo", añadió.

Trella precisó que "hoy es la última rueda del mes de agosto, que acumula en el mes una suba del 8,85% y en el año sube 38,86%, gran parte de la suba del mes explicada por el efecto pos PASO".

Por su parte, las acciones de Grupo Clarín concluyeron a los $ 63,90 cada una, tras abrir la rueda en torno a $ 75 por unidad.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,05%, el AY24 retrocede 0,15%, el Descuento en dólares cae 0,49%, y el PR15 se contrae 0,09%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Brasil crecen 2,43%, hasta los u$s 77,95 cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran Transener (1,93%, u$s 36,90), Cresud (1,83%, u$s 33,45), y Francés (1%, u$s 101).